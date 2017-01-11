«Бешикташ» готов купить Смолова будущим летом

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в трансферные цели «Бешикташа», сообщает Fanаtik. Турецкий клуб уже делал предложение о трансфере 26-летнего футболиста этой зимой, но получил отказ. Стороны могут вернуться к переговорному процессу будущим летом.

Ранее появилась информация о заинтересованности в услугах Смолова со стороны дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера оценивалась в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Смолов 18 раз выходил на поле в составе «Краснодара» во всех турнирах, отметившись 15 голами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.