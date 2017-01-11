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«Бешикташ» готов купить Смолова будущим летом

11 января 2017, 11:56
13

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в трансферные цели «Бешикташа», сообщает Fanаtik. Турецкий клуб уже делал предложение о трансфере 26-летнего футболиста этой зимой, но получил отказ. Стороны могут вернуться к переговорному процессу будущим летом.

Ранее появилась информация о заинтересованности в услугах Смолова со стороны дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера оценивалась в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Смолов 18 раз выходил на поле в составе «Краснодара» во всех турнирах, отметившись 15 голами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Бешикташ Боруссия Д Смолов Федор
Комментарии (13)
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Krasnodar 123
1484125530
Какой БЕШИКТАШ? Если не в европейский ТОП, то смысл вообще куда-то ехать?
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skorikov.sn
1484128112
100% не пойдет
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Atoniq
1484128410
С Краснодаром перспектив больше,и зачем эта Турция когда Германия уже согласна купить!?.. Так что Федя, даже и бровью не поведет узнав об интересе турок..
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TYSON95
1484128687
все готовы,но никто не покупает...
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vladimir-7
1484129431
Смолов сначала отыграет в Краснодаре и выведет его в пятерку, а затем перейдёт в Боруссию Д.
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sprint5
1484131093
только не в Турцию
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Ker0s
1484131145
Феде поднажать во второй половине сезона и оторвут его с руками.
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Koreez
1484135032
если это действительно то этот переход в турцию точно не на повышение , но и не на понижение , так что может зажечь в Стамбуле ради куража , заколотить там 30 голов за сезон , может и 40 , и свалить от туда в Дортмунд или в атлетико де мадрид или в севилью , а может и в милан или ювентус.
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erma
1484144538
Это унизительно для лучшего напа страны продаться за 7. Мелко, суетливо.
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Tostao
1484169758
"Бешикташ" может и готов, но вот готов ли Смолов? Нет конечно.
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