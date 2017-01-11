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    «Бешикташ» готов купить Смолова будущим летом

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в трансферные цели «Бешикташа», сообщает Fanаtik. Турецкий клуб уже делал предложение о трансфере 26-летнего футболиста этой зимой, но получил отказ. Стороны могут вернуться к переговорному процессу будущим летом.

    Ранее появилась информация о заинтересованности в услугах Смолова со стороны дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера оценивалась в 10 миллионов евро.

    В текущем сезоне Смолов 18 раз выходил на поле в составе «Краснодара» во всех турнирах, отметившись 15 голами. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 11:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 января 2017, 00:22

      "Бешикташ" может и готов, но вот готов ли Смолов? Нет конечно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 11 января 2017, 17:22

      Это унизительно для лучшего напа страны продаться за 7.
      Мелко, суетливо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Koreez 11 января 2017, 14:43

      если это действительно то этот переход в турцию точно не на повышение , но и не на понижение , так что может зажечь в Стамбуле ради куража , заколотить там 30 голов за сезон , может и 40 , и свалить от туда в Дортмунд или в атлетико де мадрид или в севилью , а может и в милан или ювентус.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 11 января 2017, 13:39

      Феде поднажать во второй половине сезона и оторвут его с руками.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 января 2017, 13:38

      только не в Турцию

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 января 2017, 13:10

      Смолов сначала отыграет в Краснодаре и выведет его в пятерку, а затем перейдёт в Боруссию Д.

      1
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат > vladimir-7 11 января 2017, 16:05

      К сожалению, Боруссии он не нужен. А вот Бешикташ может быть его бы взял, но пока это только агентские игры.

      0
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 11 января 2017, 12:58

      все готовы,но никто не покупает...

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 11 января 2017, 12:53

      С Краснодаром перспектив больше,и зачем эта Турция когда Германия уже согласна купить!?..
      Так что Федя, даже и бровью не поведет узнав об интересе турок..

      0
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 11 января 2017, 12:48

      100% не пойдет

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 января 2017, 12:16

      Зачем Смолову Бешикташ?)

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