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    Компани близок к возвращению в строй

    Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани близок к возвращению на поле. Сообщается, что бельгиец уже приступил к тренировкам. Игрок был вынужден пропустить полтора месяца после того, как в ноябрьском матче с «Кристал Пэлас» он повредил колено.

    На сегодняшнем занятии Компани по большей части занимался индивидуально, но при на этом полностью провел двусторонний поединок наравне с партнерами.

    В текущем розыгрыше АПЛ 30-летний футболист принял участие в пяти встречах и всего в одной из них он провел на поле все 90 минут.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    11.01.2017 00:44
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