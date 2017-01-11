Компани близок к возвращению в строй

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани близок к возвращению на поле. Сообщается, что бельгиец уже приступил к тренировкам. Игрок был вынужден пропустить полтора месяца после того, как в ноябрьском матче с «Кристал Пэлас» он повредил колено.

На сегодняшнем занятии Компани по большей части занимался индивидуально, но при на этом полностью провел двусторонний поединок наравне с партнерами.

В текущем розыгрыше АПЛ 30-летний футболист принял участие в пяти встречах и всего в одной из них он провел на поле все 90 минут.