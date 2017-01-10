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  • Семак: «Переезд Витселя в Китай – осознанный выбор. Разве плохо, что футболист хочет заработать побольше денег?»

Семак: «Переезд Витселя в Китай – осознанный выбор. Разве плохо, что футболист хочет заработать побольше денег?»

10 января 2017, 22:11
5

Новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак не считает неправильным решение экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя продолжить карьеру в Китае. По его мнению, есть футболисты, для которых футбол – это прежде всего работа. Напомним, 27-летнего бельгийца очень хотел видеть в своих рядах «Ювентус», однако он предпочел перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предложил ему зарплату около 20 миллионов евро в год.

– Пока главная трансферная новость зимы – решение Витселя отправиться в Китай вместо «Ювентуса». Понимаете его?

– Безусловно. Это осознанный выбор. У кого-то одна мотивация, у кого-то другая. Если человека приглашают в Лондон менеджером на зарплату в сто тысяч или в Китай на миллион, что он выберет? Наверное, далеко не каждый предпочтет Лондон. Что плохого в желании футболиста заработать большие деньги? Ведь век игрока короток. Да, кто-то мечтает выиграть чемпионат Италии. Но кто-то относится к футболу как к работе, которой он обеспечивает семью. И чем лучше ему это удается, тем более успешным и реализовавшимся он себя ощущает.

– Как вам вообще это китайское безумие?

– Нет слов...

– Для мирового футбола такие цифры покупок и зарплат – негатив?

– Не думаю. Все-таки это не массовая история, не так уж много игроков туда едет. К тому же вряд ли это продлится долго: насколько понимаю, скоро в Китае введут определенные ограничения на трансферные суммы. И пока этого не случилось, клубы торопятся.

– Россия не так давно тоже заманивала звезд большими зарплатами. Но сейчас новые Халки и Это'О к нам не едут. Чемпионат слабеет?

– Слабеет. В плане ярких индивидуальностей, на которых ходят смотреть болельщики. Но такова жизнь, такова экономическая ситуация. К сожалению, наши клубы не имеют возможности серьезно зарабатывать. Нужно жить по средствам.

– Выходит, мы не сумели грамотно развить свою лигу, пока денег в футболе было много?

– Я бы так не сказал. Ведь появилось много академий. Просто теперь будут приезжать игроки не такие звездные. Но заточенные на то, чтобы проявить себя и уехать на Запад. Разве это плохо?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Витсель Аксель Семак Сергей
Комментарии (5)
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panmon
1484077094
Успеха тебе в новом деле! Все верно сказал
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Psih86
1484080852
Бедные футболисты,так мало зарабатывают,что плакать хочется:-(,надо сделать реформу чтобы они больше стали получать,у них ведь такая опасная и тяжелая работа-мяч пинать,это тебе не хухры-мухры как хирург,спасатель,летчик,строитель итд!!!
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Nevsky_RU
1484081141
Витсель всё правильно сделал, несколько миллардов землян поступили бы точно так же. Мутный и динамящий Ювентус, или 20 лямов от чётких и деловых китайцев, при том что звёздить ему максимум лет пять осталось.
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VikNMar
1484083370
Деньги решают ВСЁ - коммунизма не будет ............
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1bear
1484085948
...браво,Сергей,–все правильно сказал–уважаю!!!
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