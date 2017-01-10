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  • Алексей Еременко: «Рома не впадает в отчаяние и нормально живет»

Алексей Еременко: «Рома не впадает в отчаяние и нормально живет»

10 января 2017, 13:32
13

Алексей Еременко отметил, что его брат, полузащитник ЦСКА Роман Еременко, поддерживает форму, играя в футбол со своими близкими и друзьями. Хавбек дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 — в любом формате. Сколько народу соберется, столько и играют.

В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем — братья Еременко в разных командах, чтобы были равные составы!


Помимо футбола, Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребенка. Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться. Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живет. А мы все помогаем ему пережить тяжелый период», – заявил Алексей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Алексей Еременко Роман
Комментарии (13)
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Майор Дзагоев
1484047881
Ждём Романа в строю!
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fadda
1484047908
Да под коксом в отчаяние как-то трудновато впасть)
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АртурZaСМ
1484047975
Рома не впадает в отчаяние и нормально живет... курит, нюхает все в норме)))
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APchelov
1484047996
А он, вообще, как, числится в ЦСКА? И зарплата тоже капает?
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VVM1964
1484051404
ЕСЛИ НАПАДЕТ ОТЧАЯНИЕ - ВДЫХАЙ ГЛУБЖЕ .
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vladimir-7
1484054374
Ну и отлично! Поздравляем всю Вашу семью с Новым годом и желаем всем счастья, здоровья и успехов. Романа ждем. Скорейшего возвращения в большой футбол и удачи.
Ответить
Kulimen
1484055659
Лишь бы с коксом завязал.
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Baggio1986
1484055936
Под коксом и я в отчаяние впадать не буду)))
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alll-1
1484062253
одна дорожка и все отчаяние пропадает
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