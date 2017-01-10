Алексей Еременко: «Рома не впадает в отчаяние и нормально живет»

Алексей Еременко отметил, что его брат, полузащитник ЦСКА Роман Еременко, поддерживает форму, играя в футбол со своими близкими и друзьями. Хавбек дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 — в любом формате. Сколько народу соберется, столько и играют.

В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем — братья Еременко в разных командах, чтобы были равные составы!



Помимо футбола, Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребенка. Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться. Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живет. А мы все помогаем ему пережить тяжелый период», – заявил Алексей.