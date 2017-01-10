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    Алексей Еременко: «Рома не впадает в отчаяние и нормально живет»

    Алексей Еременко отметил, что его брат, полузащитник ЦСКА Роман Еременко, поддерживает форму, играя в футбол со своими близкими и друзьями. Хавбек дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

    «Мы с Ромой видимся каждый день. И постоянно играем в футбол. На свежем воздухе, в зале, 11 на 11, 8 на 8, 5 на 5 — в любом формате. Сколько народу соберется, столько и играют.

    В основном это профессиональные футболисты, у которых пауза в чемпионатах. С Ромкой вместе никогда не играем — братья Еременко в разных командах, чтобы были равные составы!


    Помимо футбола, Рома очень много времени уделяет семье! У него же любимая жена, три замечательных ребенка. Сейчас у него появилась возможность постоянно быть с ними рядом, общаться. Короче говоря, Рома не впадает в отчаяние и нормально живет. А мы все помогаем ему пережить тяжелый период», – заявил Алексей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.01.2017 13:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +933

      alll-1 10 января 2017, 18:30

      одна дорожка и все отчаяние пропадает

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      Baggio1986 10 января 2017, 16:45

      Под коксом и я в отчаяние впадать не буду)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Baggio1986 10 января 2017, 17:59

      Ты прав!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 января 2017, 16:40

      Лишь бы с коксом завязал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 января 2017, 16:19

      Ну и отлично! Поздравляем всю Вашу семью с Новым годом и желаем всем счастья,
      здоровья и успехов. Романа ждем. Скорейшего возвращения в большой футбол и
      удачи.



      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 января 2017, 14:33

      А он, вообще, как, числится в ЦСКА? И зарплата тоже капает?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > APchelov 10 января 2017, 15:15

      конечно у него ведь контракт

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > Zenit_EKB_Ural 10 января 2017, 16:19

      Кокаиновый отпуск

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 января 2017, 14:32

      Рома не впадает в отчаяние и нормально живет... курит, нюхает все в норме)))

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 10 января 2017, 14:31

      Да под коксом в отчаяние как-то трудновато впасть)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > fadda 10 января 2017, 18:35

      Трудновато таким свиноёбом как ты быть !

      -3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 10 января 2017, 14:31

      Ждём Романа в строю!

      1
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