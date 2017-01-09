Шишкину разрешено вести переговоры с другими командами

«Локомотив» уведомил Романа Шишкина о том, что он вправе вести переговоры с другими командами. В числе возможных претендентов на 29-летнего игрока называются «Краснодар» и «Спартак». При этом отмечается, что сам футболист был бы не против остаться в стане железнодорожников.

Как сообщалось ранее, главный тренер красно-зеленых Юрий Семин отказался от услуг пятерых игроков команды. Помимо Шишкина на сбор в Испанию не полетят нападающие Петар Шкулетич и Эзекиэль Хенти, полузащитник Александр Самедов и защитник Арсений Логашов. Все они продолжат поддерживать форму в молодежной команде.

В нынешнем сезоне Шишкин принял участие в девяти играх и заработал одну желтую карточку.