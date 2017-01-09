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    Шишкину разрешено вести переговоры с другими командами

    «Локомотив» уведомил Романа Шишкина о том, что он вправе вести переговоры с другими командами. В числе возможных претендентов на 29-летнего игрока называются «Краснодар» и «Спартак». При этом отмечается, что сам футболист был бы не против остаться в стане железнодорожников.

    Как сообщалось ранее, главный тренер красно-зеленых Юрий Семин отказался от услуг пятерых игроков команды. Помимо Шишкина на сбор в Испанию не полетят нападающие Петар Шкулетич и Эзекиэль Хенти, полузащитник Александр Самедов и защитник Арсений Логашов. Все они продолжат поддерживать форму в молодежной команде.

    В нынешнем сезоне Шишкин принял участие в девяти играх и заработал одну желтую карточку.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 января 2017, 19:30

      Время разбрасывать и время собирать ... шишки. )

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 января 2017, 18:13

      Мне нравится игра Романа , я бы хотел чтобы он в ЛОКО остался !

      1
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      Рейтинг: +673

      life85 > XaXatyn 9 января 2017, 18:50

      Сёмину видней

      0
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      Рейтинг: +79

      Giletka > XaXatyn 9 января 2017, 19:14

      Мне кажется, что Шишкин сильнейший крайний защитник в Локо, но к сожалению только в теории, т.к. играет он на таком расслабоне, что оказывается худшим.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > XaXatyn 10 января 2017, 09:34

      Согласен полностью

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