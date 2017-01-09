На достройку стадиона на острове Крестовском будет выделено еще 2 миллиарда

На обустройство зоны контроля доступа стадиона «Крестовский», а также на его приспособление к Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018, правительством Санкт-Петербурга будет выделено дополнительно 2 миллиарда рублей. Комитет по строительству города на Неве уже заключил соответствующий контракт с ОАО «Метрострой». Работы планируют закончить к апрелю нынешнего года. Ранее с этой же компанией был заключен аналогичный договор на сумму еще 1 миллиард.

При этом чиновники уверяют, что итоговая смета строительства изменений не претерпела, и по-прежнему составляет 42 миллиарда рублей. В администрации Петербурга сообщили, что дополнительные средства будут возвращены позже путем взыскания их через суд с бывшего генерального подрядчика «Трансстрой».