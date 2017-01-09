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    На достройку стадиона на острове Крестовском будет выделено еще 2 миллиарда

    На обустройство зоны контроля доступа стадиона «Крестовский», а также на его приспособление к Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018, правительством Санкт-Петербурга будет выделено дополнительно 2 миллиарда рублей. Комитет по строительству города на Неве уже заключил соответствующий контракт с ОАО «Метрострой». Работы планируют закончить к апрелю нынешнего года. Ранее с этой же компанией был заключен аналогичный договор на сумму еще 1 миллиард.

    При этом чиновники уверяют, что итоговая смета строительства изменений не претерпела, и по-прежнему составляет 42 миллиарда рублей. В администрации Петербурга сообщили, что дополнительные средства будут возвращены позже путем взыскания их через суд с бывшего генерального подрядчика «Трансстрой».

    Источник: Fontanka.ru

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    09.01.2017 17:16
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +208

      Kurp 10 января 2017, 08:38

      Полнейший идиотизм и полнейший беспредел, наворовали все!!!
      Такое впечатление, что власти в стране нет.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 10 января 2017, 05:57

      Неужели никого не посадят!?

      0
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 9 января 2017, 22:26

      Сначала миллиарды выделяли на постройку теперь на достройку а потом на разборку этого курятника. т.к. туда ни кто из нормальных людей беспокоящихся за свою жизнь не пойдут!!!

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 9 января 2017, 21:07

      Как же им наплевать на весь народ и его мнение!

      -1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 > Ardenn 10 января 2017, 21:32

      Так иди помой!

      -1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 9 января 2017, 20:43

      Пздц.... лярдами меряют.
      Походу не скоро в Питере новые станции метро появятся, Метрострой нашел кормушку подоходней.

      -1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 9 января 2017, 20:18

      могли бы уже другой остров с отстроенным стадионом купить..где нибудь в теплых краях...и зимой играть и земли прирезали к России

      1
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      Рейтинг: +889

      Krics 9 января 2017, 20:13

      Дешевле снести и новый построить.

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 9 января 2017, 20:06

      Да за такие бабки можно три ведущих команды мира купить, а они все на вторых-
      третьих ролях, и где? В- России!!!

      -1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 9 января 2017, 20:05

      Бля мост через Неву 500метров двухъярусный к этому гребаному стадиону 2млрд стоит...а здесь на достроенный ещё бабки давай....хапуги до последнего рубля сосать будут...потом скажут еще 3млрд надо чтобы сетки на ворота повесить

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 9 января 2017, 20:04

      попросите у алигархов им это копейки, но нет же алигархи не дадут спереть. надо же запилить бюджет

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