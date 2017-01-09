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  • На достройку стадиона на острове Крестовском будет выделено еще 2 миллиарда

На достройку стадиона на острове Крестовском будет выделено еще 2 миллиарда

9 января 2017, 17:16
59

На обустройство зоны контроля доступа стадиона «Крестовский», а также на его приспособление к Кубку конфедераций и чемпионату мира-2018, правительством Санкт-Петербурга будет выделено дополнительно 2 миллиарда рублей. Комитет по строительству города на Неве уже заключил соответствующий контракт с ОАО «Метрострой». Работы планируют закончить к апрелю нынешнего года. Ранее с этой же компанией был заключен аналогичный договор на сумму еще 1 миллиард.

При этом чиновники уверяют, что итоговая смета строительства изменений не претерпела, и по-прежнему составляет 42 миллиарда рублей. В администрации Петербурга сообщили, что дополнительные средства будут возвращены позже путем взыскания их через суд с бывшего генерального подрядчика «Трансстрой».

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (59)
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Тraumtanzеr
1483971611
Ой петучи))был бы я бомжом, мне бы стыдно было бы туда даже ногу занести)
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Пельш 1
1483971835
Что то видимо ещё не купили жёнам или детям! Надо ещё своровать немного!!!! Красавцы!!!!
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alexidj
1483971946
кому то не хватило на особняк заграницей..
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84aivengo
1483973002
сдается мне,это еще не финиш....
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APchelov
1483974333
Да мы уже молчим про деньги ) Вы скажите нам, когда это творение можно будет посетить и футбол на нём посмотреть )))
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спартач 23рус
1483974548
Сколько можно бы было за эти деньги построить стадионов и спорт школ по всей стране .
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kimig
1483978556
а где Эенит-оле-оле сейчас будет кричать что все завидуют
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андрей андреев
1483979619
Питерскую банду-под суд!
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алекс88
1483981513
Бля мост через Неву 500метров двухъярусный к этому гребаному стадиону 2млрд стоит...а здесь на достроенный ещё бабки давай....хапуги до последнего рубля сосать будут...потом скажут еще 3млрд надо чтобы сетки на ворота повесить
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sochi-2013
1483985223
Как же им наплевать на весь народ и его мнение!
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