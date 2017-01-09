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    В «Торино» оценили Белотти в 100 миллионов

    Президент «Торино» Урбано Кайро рассказал о том, при каких условиях нападающий команды Андреа Белотти может перебраться в другой клуб.

    «Мы рады, что у нас в составе играет такой потрясающий футболист, как Белотти. Он входит в наши планы. У Андреа есть контракт, в котором прописаны отступные в 100 миллионов евро. И мы не собираемся продавать его за меньшую сумму.

    Да, если кто-то захочет заплатить такую сумму, то у нас не будет выбора, но я сомневаюсь, что это случится», – сказал Кайро.

    Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года. Трансферная стоимость Белотти оценивается в 10 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    09.01.2017 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 9 января 2017, 08:44

      Китайцы подумают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 9 января 2017, 08:28

      мир сошёл с ума, такие огромные деньги,,,

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