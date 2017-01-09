В «Торино» оценили Белотти в 100 миллионов

Президент «Торино» Урбано Кайро рассказал о том, при каких условиях нападающий команды Андреа Белотти может перебраться в другой клуб.

«Мы рады, что у нас в составе играет такой потрясающий футболист, как Белотти. Он входит в наши планы. У Андреа есть контракт, в котором прописаны отступные в 100 миллионов евро. И мы не собираемся продавать его за меньшую сумму.

Да, если кто-то захочет заплатить такую сумму, то у нас не будет выбора, но я сомневаюсь, что это случится», – сказал Кайро.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года. Трансферная стоимость Белотти оценивается в 10 миллионов евро.