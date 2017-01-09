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    Суарес: «Барселона» сделала все возможное для победы»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что рассчитывал на победу в выездном матче с «Вильярреалом».

    «Мы потеряли два очка в этом матче, но впереди нас ждет еще много игр. Наша команда показала сегодня хороший уровень футбола. Уверен, мы должны были побеждать.

    Результат не совсем справедлив, потому что команда делала все возможное для взятия трех очков. У нас было много голевых моментов, которые мы должны были реализовывать. Но это футбол, нам нужно продолжать работать», – сказал Суарес.

    Матч 17-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Барселона» закончился со счетом 1:1. Каталонцы занимают в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков.

    Источник: ФК «Барселона»

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    09.01.2017 06:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +617

      nelez 9 января 2017, 11:51

      Да барса сделала все что мог.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 9 января 2017, 08:15

      слишком размеренная игра, нет куража азарта в игре!

      2
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