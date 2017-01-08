Конте: «Мы усилим состав, если будет возможность. Но сейчас я доволен теми игроками, что есть в распоряжении»

Жаль, что молодежи шансов не дают . . . не понимаю, зачем нам две команды молодежи играющие в аренде, если у них нет шансов проявить себя?
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о планах лондонского клуба во время зимнего трансферного окна. По словам итальянского специалиста, синие сделают несколько приобретений, если у команды будет для этого возможность.
«Клуб знает мою позицию. В январе сложно сделать качественные приобретения, на мы попробуем найти возможности для усиления. Сейчас мы продолжаем работать с теми, кто есть у нас в наличии. К нам возвращается Аке, кроме того в команде работают Кенеди и Мусонда. Мне, как тренеру, важно максимально использовать доступные возможности и принимать на их основе соответствующие решения.
Мы возглавляем турнирную таблицу с этими игроками, и я благодарен им за это. Если у нас будут возможности усилить состав, мы сделаем это, но сейчас я доволен тем, что есть у меня в распоряжении», – сказал Конте.