Конте: «Мы усилим состав, если будет возможность. Но сейчас я доволен теми игроками, что есть в распоряжении»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о планах лондонского клуба во время зимнего трансферного окна. По словам итальянского специалиста, синие сделают несколько приобретений, если у команды будет для этого возможность.

«Клуб знает мою позицию. В январе сложно сделать качественные приобретения, на мы попробуем найти возможности для усиления. Сейчас мы продолжаем работать с теми, кто есть у нас в наличии. К нам возвращается Аке, кроме того в команде работают Кенеди и Мусонда. Мне, как тренеру, важно максимально использовать доступные возможности и принимать на их основе соответствующие решения.

Мы возглавляем турнирную таблицу с этими игроками, и я благодарен им за это. Если у нас будут возможности усилить состав, мы сделаем это, но сейчас я доволен тем, что есть у меня в распоряжении», – сказал Конте.