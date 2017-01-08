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    Уилшир летом может перейти в «Эвертон» или «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, на правах аренды выступающий за «Борнмут», попал в сферу интересов «Эвертона». По информации источника, «ириски» готовы приобрести 25-летнего англичанина во время летнего трансферного окна. Кроме «Эвертона», в услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити».

    По данным Transfermarkt, стоимость Уилшира составляет 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Борнмут» в АПЛ 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.01.2017 19:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Фесс 9 января 2017, 01:20

      23-то за что? за былые заслуги?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 8 января 2017, 20:01

      Куда уже только не отправляли Джека)))

      0
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