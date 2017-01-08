Уилшир летом может перейти в «Эвертон» или «Манчестер Сити»

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, на правах аренды выступающий за «Борнмут», попал в сферу интересов «Эвертона». По информации источника, «ириски» готовы приобрести 25-летнего англичанина во время летнего трансферного окна. Кроме «Эвертона», в услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити».

По данным Transfermarkt, стоимость Уилшира составляет 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Борнмут» в АПЛ 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.