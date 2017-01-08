Брандт: «Не постесняюсь сказать «нет» «Баварии». Это касается и других клубов»

Нападающий «Байера» Юлиан Брандт высказался о возможном продлении контракта с клубом, а также прокомментировал интерес к нему со стороны «Баварии».

«Продление контракта возможно. Я очень хорошо чувствую себя в «Байере» и знаю, что у меня есть здесь. Я не постесняюсь сказать «нет» «Баварии». Это касается и других клубов. Конечно, «Бавария» – топ-клуб, но всегда суть в том, чтобы делать так, как будет лучше для человека», – сказал хавбек.

Контракт 20-летнего футболиста рассчитан до 2019 года.