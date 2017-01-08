Серия А. «Наполи» в большинстве вырвал победу над «Сампдорией»

В матче 19-го тура Серии А «Сампдория» в гостях потерпела поражение от «Наполи» – 1:2. Отметим, что данную встречу клуб из Генуи заканчивал в меньшинстве. Победный гол забил Лоренцо Тонелли, для которого эта игра стала дебютной в составе неаполитанцев.

Таким образом, «Наполи» набрал 38 очков, однако остался на третьем месте в турниной таблице. На счету «Сампдории» – 23 балла и 14-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Наполи – Сампдория – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хиссай, 30 (в свои ворота); 1:1 – Габбиадини, 77; 2:1 – Тонелли, 90+5.

Удаление: нет – Сильвестре, 61.

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