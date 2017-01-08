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    Серия А. «Наполи» в большинстве вырвал победу над «Сампдорией»

    В матче 19-го тура Серии А «Сампдория» в гостях потерпела поражение от «Наполи» – 1:2. Отметим, что данную встречу клуб из Генуи заканчивал в меньшинстве. Победный гол забил Лоренцо Тонелли, для которого эта игра стала дебютной в составе неаполитанцев.

    Таким образом, «Наполи» набрал 38 очков, однако остался на третьем месте в турниной таблице. На счету «Сампдории» – 23 балла и 14-я строчка.

    Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

    Наполи – Сампдория – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хиссай, 30 (в свои ворота); 1:1 – Габбиадини, 77; 2:1 – Тонелли, 90+5.

    Удаление: нет – Сильвестре, 61.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2017 00:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 8 января 2017, 10:12

      наблюдал за матчем а судья ш л ю х а помогал голубым

      0
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 8 января 2017, 01:26

      Отскочили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 января 2017, 01:06

      Повезло неимоверно

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 8 января 2017, 00:50

      Никакой Наполи - никакая игра... Слабо.

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