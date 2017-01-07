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    Слуцкий: «На российских футболистов нет спроса в топ-5 европейских чемпионатов»

    Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением относительно перехода теперь уже экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предпочел огромные деньги возможности выступать за «Ювентус». Также специалист подчеркнул, что нынешнее поколение российских футболистов не пользуется спросом среди клубов пяти сильнейших чемпионатов Европы.

    «В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

    Надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из РФПЛ едет играть в Чехию, Сербию или Бельгию, то смысла нет. Но если ты едешь в топ-5 чемпионат, то смысл есть однозначно. Однако я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионаты в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса», – приводит слова Слуцкого «РИА Воронеж».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 18:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 7 января 2017, 23:34

      Он наверно перепутал, он имел ввиду, что на тренера слуцкого нет спроса в ТОП-5!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12325

      Вомбат 7 января 2017, 20:05

      Слуцкий забыл как он сам обсуждал в СМИ предложения из Англии и Германии по Дзагоеву. Короткой память у интеллигента не бывает. Значит, не интеллигент.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 7 января 2017, 19:58

      А ты разве не приложил к этому руку??? Помнится , как Костю Базелюка на скамеечке сгноил...

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 января 2017, 19:31

      На российских тренеров ни в каком чемпионате кроме нашего спроса нет... Совпадение? :)

      4
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