Слуцкий: «На российских футболистов нет спроса в топ-5 европейских чемпионатов»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением относительно перехода теперь уже экс-полузащитника «Зенита» Акселя Витселя в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который предпочел огромные деньги возможности выступать за «Ювентус». Также специалист подчеркнул, что нынешнее поколение российских футболистов не пользуется спросом среди клубов пяти сильнейших чемпионатов Европы.

«В любой сфере нашей жизни надо совершенствоваться, но тут личное дело каждого. Вы, к примеру, осуждаете условного Витселя за то, что он поехал играть в Китай, где в своем новом клубе будет зарабатывать в четыре раза больше, чем он зарабатывал бы, играя за «Ювентус»? А он обеспечит все свои поколения на много лет вперед.

Надо смотреть, кто куда уезжает. Если, допустим, футболист из РФПЛ едет играть в Чехию, Сербию или Бельгию, то смысла нет. Но если ты едешь в топ-5 чемпионат, то смысл есть однозначно. Однако я не слышал, чтобы в эти топ-5 чемпионаты в последнее время звали кого-то из россиян. На них нет спроса», – приводит слова Слуцкого «РИА Воронеж».