Снейдер: «Готов уехать в Китай, если предложат 15 миллионов в год»

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер рассказал, что не против продолжить карьеру в одном их китайских клубов, но при этом у него есть определенные требования.

«Для переезда в Китай мне должны предложить нечто большее. Допустим, я бы согласился на трехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год», – цитирует Снейдера Sporx.

Отметим, что заработок 32-летнего футболиста в Турции составляет 5 миллионов евро в год. Также по контракту любой зарубежный клуб может приобрести голландца за 7,5 миллиона.