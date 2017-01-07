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    Снейдер: «Готов уехать в Китай, если предложат 15 миллионов в год»

    Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер рассказал, что не против продолжить карьеру в одном их китайских клубов, но при этом у него есть определенные требования.

    «Для переезда в Китай мне должны предложить нечто большее. Допустим, я бы согласился на трехлетний контракт с зарплатой 15 миллионов евро в год», – цитирует Снейдера Sporx.

    Отметим, что заработок 32-летнего футболиста в Турции составляет 5 миллионов евро в год. Также по контракту любой зарубежный клуб может приобрести голландца за 7,5 миллиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 9 января 2017, 13:24

      заслужил езжай к векселю

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