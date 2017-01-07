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    Билич: «Это очень плохой день для нас»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич уверен в том, что ключевую роль в поражении его команды от «Манчестер Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:5) сыграл пенальти, который был назначен в ворота его команды на 33-й минуте. Напомним, что именно благодаря 11-метровому удару гости вышли вперед.

    «Пенальти стал переломным моментом в этой игре. До этого эпизода мы выглядели хорошо. После пропущенного мяча у нас был хороший шанс сравнять счет, но мы им не воспользовались, а вместо этого стали совершать ошибки.

    Очень быстро мы стали крупно проигрывать, а игра на этом закончилась. Это очень плохой день для нас», — сказал он.

    Источник: BBC

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    07.01.2017 07:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      K1slo 7 января 2017, 09:42

      Манчестер сити

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