Билич: «Это очень плохой день для нас»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич уверен в том, что ключевую роль в поражении его команды от «Манчестер Сити» в матче 1/32 финала Кубка Англии (0:5) сыграл пенальти, который был назначен в ворота его команды на 33-й минуте. Напомним, что именно благодаря 11-метровому удару гости вышли вперед.

«Пенальти стал переломным моментом в этой игре. До этого эпизода мы выглядели хорошо. После пропущенного мяча у нас был хороший шанс сравнять счет, но мы им не воспользовались, а вместо этого стали совершать ошибки.

Очень быстро мы стали крупно проигрывать, а игра на этом закончилась. Это очень плохой день для нас», — сказал он.