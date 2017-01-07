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Лэмпард: «Уверенность «Вест Хэма» — ниже нуля»

7 января 2017, 01:36
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Свободный агент Фрэнк Лэмпард поучаствовал в передаче Match Of The Day на канале BBC в роли эксперта. После матча 1/32 финала Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» (0:5) воспитанник молотобойцев порассуждал о ситуации в команде.

— Считаете ли вы, что после этого поражения Славен Билич окажется под давлением?

— Если команда продолжит выступать в таком духе — определенно. Но на данный момент я не совсем согласен с таким заявлением. Думаю, достижения Билича в прошлом сезоне обеспечили ему долю уважения и доверия. Не думаю, что проблема заключается в нем. Проблемы команды — на поле. Их уверенность просто ниже нуля.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Вест Хэм Манчестер Сити Нью-Йорк Сити Лэмпард Фрэнк Билич Славен
Комментарии (1)
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88serega88
1483743290
он же св агент уже
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