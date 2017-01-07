Лэмпард: «Уверенность «Вест Хэма» — ниже нуля»

Свободный агент Фрэнк Лэмпард поучаствовал в передаче Match Of The Day на канале BBC в роли эксперта. После матча 1/32 финала Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» (0:5) воспитанник молотобойцев порассуждал о ситуации в команде.

— Считаете ли вы, что после этого поражения Славен Билич окажется под давлением?

— Если команда продолжит выступать в таком духе — определенно. Но на данный момент я не совсем согласен с таким заявлением. Думаю, достижения Билича в прошлом сезоне обеспечили ему долю уважения и доверия. Не думаю, что проблема заключается в нем. Проблемы команды — на поле. Их уверенность просто ниже нуля.