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    Лэмпард: «Уверенность «Вест Хэма» — ниже нуля»

    Свободный агент Фрэнк Лэмпард поучаствовал в передаче Match Of The Day на канале BBC в роли эксперта. После матча 1/32 финала Кубка Англии между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» (0:5) воспитанник молотобойцев порассуждал о ситуации в команде.

    — Считаете ли вы, что после этого поражения Славен Билич окажется под давлением?

    — Если команда продолжит выступать в таком духе — определенно. Но на данный момент я не совсем согласен с таким заявлением. Думаю, достижения Билича в прошлом сезоне обеспечили ему долю уважения и доверия. Не думаю, что проблема заключается в нем. Проблемы команды — на поле. Их уверенность просто ниже нуля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.01.2017 01:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 7 января 2017, 01:54

      он же св агент уже

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