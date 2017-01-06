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    Караваев: «Я счастлив перейти в «Фенербахче»

    Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев остался доволен своим переходом в «Фенербахче» на правах аренды.

    «Я счастлив от подписания контракта. После того как я впервые прочитал о трансфере в прессе, хотел увидеть официальное предложение, когда встретился с менеджером. Я был в восторге после встречи с ним. «Фенербахче» – это клуб с большой историей. Все знают и слышали о местных фанатах. Для меня это большой шаг карьере.

    Что я знаю о команде? Здесь есть люди с мировым именем. Для меня очень важно работать с таким тренером и игроками. После матчей с «Фенербахче» больше всего мне запомнились фанаты. Они много шумят. Я играл на разных стадионах во многих странах, но могу сказать, что фанаты «Фенербахче» одни из лучших в мире», – сказал Караваев.

    Отметим, украинский клуб отказался включать в арендное соглашение пункт о выкупе прав на игрока. За полгода футболист заработает в Турции 500 тысяч евро.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    06.01.2017 08:42
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