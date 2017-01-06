Караваев: «Я счастлив перейти в «Фенербахче»

Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев остался доволен своим переходом в «Фенербахче» на правах аренды.

«Я счастлив от подписания контракта. После того как я впервые прочитал о трансфере в прессе, хотел увидеть официальное предложение, когда встретился с менеджером. Я был в восторге после встречи с ним. «Фенербахче» – это клуб с большой историей. Все знают и слышали о местных фанатах. Для меня это большой шаг карьере.

Что я знаю о команде? Здесь есть люди с мировым именем. Для меня очень важно работать с таким тренером и игроками. После матчей с «Фенербахче» больше всего мне запомнились фанаты. Они много шумят. Я играл на разных стадионах во многих странах, но могу сказать, что фанаты «Фенербахче» одни из лучших в мире», – сказал Караваев.

Отметим, украинский клуб отказался включать в арендное соглашение пункт о выкупе прав на игрока. За полгода футболист заработает в Турции 500 тысяч евро.