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Караваев: «Я счастлив перейти в «Фенербахче»

6 января 2017, 08:42

Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев остался доволен своим переходом в «Фенербахче» на правах аренды.

«Я счастлив от подписания контракта. После того как я впервые прочитал о трансфере в прессе, хотел увидеть официальное предложение, когда встретился с менеджером. Я был в восторге после встречи с ним. «Фенербахче» – это клуб с большой историей. Все знают и слышали о местных фанатах. Для меня это большой шаг карьере.

Что я знаю о команде? Здесь есть люди с мировым именем. Для меня очень важно работать с таким тренером и игроками. После матчей с «Фенербахче» больше всего мне запомнились фанаты. Они много шумят. Я играл на разных стадионах во многих странах, но могу сказать, что фанаты «Фенербахче» одни из лучших в мире», – сказал Караваев.

Отметим, украинский клуб отказался включать в арендное соглашение пункт о выкупе прав на игрока. За полгода футболист заработает в Турции 500 тысяч евро.

Источник: ФК «Фенербахче»
Турция. Суперлига Украина. Премьер-Лига Фенербахче Шахтер Караваев Александр
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