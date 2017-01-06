«Бавария» сделает ставку на работу с детско-юношескими командами

Президент «Баварии» Ули Хенесс высказался относительно работы клуба с детско-юношескими командами.

«В работе с детско-юношескими командами нам стоит признать свои ошибки. Мы должны принять, что не работали соответствующим образом в этом направлении.

В ближайшее время у нас откроется новый центр по подготовке футболистов разных возрастных категорий, но это не значит, что их становление нечто само собой разумеющееся. Мы должны серьезно поработать, чтобы получить достойный результат», – приводит слова Хенесса TZ.

После 16 туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиге, имея на своем счету 39 очков. «РБ Лейпциг», идущий на второй строчке, отстает на три очка.