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    «Бавария» сделает ставку на работу с детско-юношескими командами

    Президент «Баварии» Ули Хенесс высказался относительно работы клуба с детско-юношескими командами.

    «В работе с детско-юношескими командами нам стоит признать свои ошибки. Мы должны принять, что не работали соответствующим образом в этом направлении.

    В ближайшее время у нас откроется новый центр по подготовке футболистов разных возрастных категорий, но это не значит, что их становление нечто само собой разумеющееся. Мы должны серьезно поработать, чтобы получить достойный результат», – приводит слова Хенесса TZ.

    После 16 туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиге, имея на своем счету 39 очков. «РБ Лейпциг», идущий на второй строчке, отстает на три очка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 07:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 января 2017, 09:22

      Да уж давно пора. В последнее время нет нового поступления из Академии Баварии.

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