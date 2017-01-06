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    Иньеста: «Здорово, что нам удалось забить «Атлетику» на выезде»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что в противостоянии с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании пока еще ничего не ясно.

    «В этом противостоянии пока еще ничего не ясно. Мы контролировали игру вплоть до самой последней минуты и вполне могли сравнять счет. «Атлетик» показал отличный прессинг. Здорово, что нам удалось забить на выезде», – сказал Иньеста.

    Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Барселона»

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    06.01.2017 07:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 8 января 2017, 10:05

      смешно читать, команда уровня Барселоны не должна говорить "Здорово, что нам удалось забить на выезде"

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