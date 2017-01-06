Иньеста: «Здорово, что нам удалось забить «Атлетику» на выезде»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что в противостоянии с «Атлетиком» в 1/8 финала Кубка Испании пока еще ничего не ясно.

«В этом противостоянии пока еще ничего не ясно. Мы контролировали игру вплоть до самой последней минуты и вполне могли сравнять счет. «Атлетик» показал отличный прессинг. Здорово, что нам удалось забить на выезде», – сказал Иньеста.

Первый матч 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» – «Барселона» закончился со счетом 2:1.