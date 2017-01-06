Кубок Испании. «Атлетик» вдевятером обыграл «Барселону»

На Камп ноу все будет однозначно. К сожалению героизма басков на два матча не хватает
В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» на своем поле добился победы над «Барселоной» – 2:1. Отметим, что хозяева заканчивали встречу вдевятером.
Напомним, что ответная игра пройдет 11 января на «Камп Ноу». Начало – в 23:15 по московскому времени.
Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи
Атлетик – Барселона – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Адурис, 25; 2:0 – Уильямс, 28; 2:1 – Месси, 52.
Удаления: Гарсия, 74; Итурраспе, 80 – нет.