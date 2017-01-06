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    Кубок Испании. «Атлетик» вдевятером обыграл «Барселону»

    В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» на своем поле добился победы над «Барселоной» – 2:1. Отметим, что хозяева заканчивали встречу вдевятером.

    Напомним, что ответная игра пройдет 11 января на «Камп Ноу». Начало – в 23:15 по московскому времени.

    Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи

    Атлетик – Барселона – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Адурис, 25; 2:0 – Уильямс, 28; 2:1 – Месси, 52.

    Удаления: Гарсия, 74; Итурраспе, 80 – нет.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2017 01:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 6 января 2017, 10:03

      На Камп ноу все будет однозначно. К сожалению героизма басков на два матча не хватает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 января 2017, 08:03

      Хоть на 20 минуте три удаление было не смогли бы выигрывать... Этот идиот тупой энрики у него мозгов нету на тактику и игру самую тупую игру барсы за последний 10 лет показывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 6 января 2017, 06:17

      Атлетик - красавцы! Не ожидал!

      0
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 6 января 2017, 05:54

      Ждем ответ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 6 января 2017, 05:16

      Атлетик - сила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 января 2017, 05:01

      Молодцы!!!!

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 января 2017, 03:19

      Барса жжжёт

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 6 января 2017, 02:02

      Молодцы, ставка сыграла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 6 января 2017, 01:40

      Как???

      -1
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      Рейтинг: +26

      pntrz 6 января 2017, 01:35

      3:0 на камп ноу

      0
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