Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Григорян: «Когда подписывал контракт с «Анжи», не спрашивал о размере заработной платы»

    Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что не смотрел на размер заработной платы при подписании контракта с махачкалинским клубом. Напомним, на данном посту 50-летний специалист, ранее возглавлявший «СКА-Хабаровск», сменил Павла Врбу.

    – Нам предстоит серьезная селекция. При этом исходим не только из игровых возможностей игроков. Отдаем себе отчет и в том, что должны собрать футболистов, которые нацелены на достижение результата, которые хотят реализовать себя и отдельно, и – самое важное – в команде. И еще важный момент. Я, например, при подписании контракта не задавал вопрос, сколько у меня зарплата. Мне бы хотелось, чтобы такой настрой был у игроков. Вы скажете, что это утопия?

    – Да.

    – А я вам скажу, что в нынешних условиях, когда в стране команды испытывают сумасшедший экономический кризис, это реальность, а не утопия. И я уже создавал команды по такому принципу.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2017 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 января 2017, 22:57

      Был реальный шанс попасть в стыки с хабаровский командой. Смысл было убегать в Анжи, чтобы тоже например сыграть в стыках? И какая ещё к черту селекция, если сам же сказал что в стране экономический кризис. Бросать команду по ходу сезона это как минимум не уважительно. Желаю тебе попасть в стыки на Хабаровчан!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 января 2017, 21:36

      Удачи!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 января 2017, 20:48

      Ага.И они тебе про зарплату ничего не сказали....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > yorgenbarenz 5 января 2017, 21:36

      Они не сказали,а сразу молча на карточку скинули сумму с 00000...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 5 января 2017, 20:26

      Бог в помощь!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11