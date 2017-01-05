Григорян: «Когда подписывал контракт с «Анжи», не спрашивал о размере заработной платы»

Новый главный тренер «Анжи» Александр Григорян заявил, что не смотрел на размер заработной платы при подписании контракта с махачкалинским клубом. Напомним, на данном посту 50-летний специалист, ранее возглавлявший «СКА-Хабаровск», сменил Павла Врбу.

– Нам предстоит серьезная селекция. При этом исходим не только из игровых возможностей игроков. Отдаем себе отчет и в том, что должны собрать футболистов, которые нацелены на достижение результата, которые хотят реализовать себя и отдельно, и – самое важное – в команде. И еще важный момент. Я, например, при подписании контракта не задавал вопрос, сколько у меня зарплата. Мне бы хотелось, чтобы такой настрой был у игроков. Вы скажете, что это утопия?

– Да.

– А я вам скажу, что в нынешних условиях, когда в стране команды испытывают сумасшедший экономический кризис, это реальность, а не утопия. И я уже создавал команды по такому принципу.