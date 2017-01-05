Агент Луиса Адриано: «Ключевой фактор перехода в «Спартак» – Каррера»

Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал переход игрока в «Спартак». По словам Велоза, ключевым фактором перехода является фигура главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Мы очень рады, Адриано очень хотел перейти в «Спартак». Основополагающей фигурой в переходе является Массимо Каррера, он очень уважительно относится к игрокам, потрясающий тренер. Теперь «Милан» – это наше прошлое, а настоящее – «Спартак», – заявил представитель футболиста.