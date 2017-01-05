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    Агент Луиса Адриано: «Ключевой фактор перехода в «Спартак» – Каррера»

    Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал переход игрока в «Спартак». По словам Велоза, ключевым фактором перехода является фигура главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «Мы очень рады, Адриано очень хотел перейти в «Спартак». Основополагающей фигурой в переходе является Массимо Каррера, он очень уважительно относится к игрокам, потрясающий тренер. Теперь «Милан» – это наше прошлое, а настоящее – «Спартак», – заявил представитель футболиста.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    05.01.2017 19:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +252

      Рыпя 6 января 2017, 01:18

      верим и ждём!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 января 2017, 22:40

      Сомнительная покупка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 5 января 2017, 21:40

      То есть уйдёт тренер - уйдёт и Адриано? зачем он тогда нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 5 января 2017, 21:36

      ну дай Бог, чтоб заиграл. В чём я лично сомневаюсь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 января 2017, 20:00

      Ну конечно, а зарплата - 6 миллионов евро в год - это так, ерунда.

      -1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Обер-КанцлерЪ 5 января 2017, 20:04

      + Особенно для этого агента. имеющего свой процент от этой сделки...Пустомели...

      2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Обер-КанцлерЪ 5 января 2017, 20:12

      ЗП 3,5 млн. вроде бы. Цифры в 6 млн вообще нигде не слышал.

      4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > mgordeev 5 января 2017, 20:42

      у них в ЗЕните у всех ТАКиЕ цифры, меньшее считается зазорным)

      2
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