В ЦСКА надеются, что Еременко сможет сыграть уже этой весной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что дисквалификация полузащитника Романа Еременко будет сокращена. Напомним, ранее юристы отправили в УЕФА документы для апелляции финского футболиста.

– Юристы Романа Еременко сообщают, что отправили в УЕФА документы по апелляции. Какие шаги предпринимает клуб?

– Мы делаем все, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля.

– То есть шанс есть, что Роман сыграет в чемпионате России уже весной?

– Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода.