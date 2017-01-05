В ЦСКА надеются, что Еременко сможет сыграть уже этой весной

и чего может произойти, что срок сократят... как говорится "надежда умирает последней", время покажет
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что дисквалификация полузащитника Романа Еременко будет сокращена. Напомним, ранее юристы отправили в УЕФА документы для апелляции финского футболиста.
– Юристы Романа Еременко сообщают, что отправили в УЕФА документы по апелляции. Какие шаги предпринимает клуб?
– Мы делаем все, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля.
– То есть шанс есть, что Роман сыграет в чемпионате России уже весной?
– Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода.