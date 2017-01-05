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    В ЦСКА надеются, что Еременко сможет сыграть уже этой весной

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что дисквалификация полузащитника Романа Еременко будет сокращена. Напомним, ранее юристы отправили в УЕФА документы для апелляции финского футболиста.

    – Юристы Романа Еременко сообщают, что отправили в УЕФА документы по апелляции. Какие шаги предпринимает клуб?

    – Мы делаем все, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля.

    – То есть шанс есть, что Роман сыграет в чемпионате России уже весной?

    – Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2017 18:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 6 января 2017, 06:17

      и чего может произойти, что срок сократят... как говорится "надежда умирает последней", время покажет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 января 2017, 23:00

      Какая апелляция, радуйтесь что им МВД не занимается!

      3
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      Рейтинг: +319

      Beim 5 января 2017, 22:31

      Какие тут могут быть аппеляция это позор, не только для игрока - он публичное лицо, спортсмен, чем являеться в туже очередь и частью примера здорового образа жизни, который употребляет наркотики

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 января 2017, 21:57

      Не те нынче времена, чтобы игроку российского клуба сократили дискву, и финский паспорт не спасёт.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 5 января 2017, 20:52

      Если б это произошло в европейском клубе,то вполне дисквалификацию могли бы сократить,но только не для российских команд!

      3
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      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > nemolod 5 января 2017, 21:11

      Чувак нюхал кокс. Какое блин сокращение дисквалификации? Пусть подумает что как. Если б его скажем с дозой поймали менты - думал бы что как на нарах, а так - пусть радуется, что думает дома.

      6
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      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > mgordeev 5 января 2017, 21:46

      живой пример, игрок халла ливермор, нюхал кокаин, но у него была причина, он потерял сына и ФА отменила дисквалификацию, позже ливермор вместе с халлом вышли в апл и хули вы не кукарекаете, что он наркоман? Вы всех деталей не знаете и просто свое жалкое мнение выдаете

      -3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 января 2017, 20:39

      походу в руководстве этого клуба тоже не равнодушны к "снегу"))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 5 января 2017, 20:01

      Вот интересно, на каком основании ЦСКА надеется на сокращение дисквалификации? Просто потому что праздник Новый год? Смешно.

      5
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 января 2017, 19:20

      Сыграть? А во что? Надеюсь, что, всё-таки, не в футбол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 5 января 2017, 18:42

      Зачем наркоману футбол? Пусть кокс продолжает нюхать.

      4
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      Рейтинг: +82

      Mi6 5 января 2017, 18:42

      Правду кто-нибудь скажет?

      1
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