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  • В ЦСКА надеются, что Еременко сможет сыграть уже этой весной

В ЦСКА надеются, что Еременко сможет сыграть уже этой весной

5 января 2017, 18:37
14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду, что дисквалификация полузащитника Романа Еременко будет сокращена. Напомним, ранее юристы отправили в УЕФА документы для апелляции финского футболиста.

– Юристы Романа Еременко сообщают, что отправили в УЕФА документы по апелляции. Какие шаги предпринимает клуб?

– Мы делаем все, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться все будет не раньше февраля.

– То есть шанс есть, что Роман сыграет в чемпионате России уже весной?

– Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Бабаев Роман
Комментарии (14)
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Mi6
1483630936
Правду кто-нибудь скажет?
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Антибиотик
1483630968
Зачем наркоману футбол? Пусть кокс продолжает нюхать.
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multiscan
1483633207
Сыграть? А во что? Надеюсь, что, всё-таки, не в футбол.
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oyabun
1483635675
Вот интересно, на каком основании ЦСКА надеется на сокращение дисквалификации? Просто потому что праздник Новый год? Смешно.
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PNZ1985
1483637941
походу в руководстве этого клуба тоже не равнодушны к "снегу"))
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nemolod
1483638749
Если б это произошло в европейском клубе,то вполне дисквалификацию могли бы сократить,но только не для российских команд!
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Tostao
1483642647
Не те нынче времена, чтобы игроку российского клуба сократили дискву, и финский паспорт не спасёт.
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Beim
1483644661
Какие тут могут быть аппеляция это позор, не только для игрока - он публичное лицо, спортсмен, чем являеться в туже очередь и частью примера здорового образа жизни, который употребляет наркотики
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Nesterenko
1483646412
Какая апелляция, радуйтесь что им МВД не занимается!
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pegas1276
1483672625
и чего может произойти, что срок сократят... как говорится "надежда умирает последней", время покажет
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