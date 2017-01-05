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    Легионеры «Баварии» будут оштрафованы за незнание немецкого языка

    Президент «Баварии» Ули Хенесс дал понять, что легионеры мюнхенского клуба должны разговаривать на немецком языке. По его словам, в противном случае иностранные футболисты должны будут заплатить штраф.

    «Немецкая речь снова должна звучать в раздевалке. Если этого не произойдет, то начнут формироваться маленькие группы из игроков. Недостаточно говорить только на французском или португальском языках. Футболисты «Баварии» должны знать немецкий. В ином случае они должны будут платить.

    Если есть желание, то возможность можно найти всегда. Предлагаю игрокам брать пример с нашего главного тренера», – заявил Хенесс.

    Источник: Bild

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    05.01.2017 17:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +842

      sined1951 6 января 2017, 23:27

      По моему товарищ Хенесс зажрался.

      0
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 6 января 2017, 09:23

      Вот Молодцы Немцы!!!

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 января 2017, 18:49

      правильный подход. не знаешь немцурный, плати марку в казну

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 января 2017, 18:47

      Хозяин - барин. Не хочешь следовать правилам Баварии - иди в жопу или плати. Браво!!!

      0
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 5 января 2017, 18:21

      Я не понимаю тех футболистов , кто переезжает в другую страну , живет там и играет уже не первый год , и пытается обойтись только своим - французским или испанским ... Ладно для клуба ты можешь не учить , но для комфортного проживания в чужой стране язык нужен ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 января 2017, 18:15

      Ну с одной стороны и правильно,а с другой то они не обязаны его учить,прописывайте тогда пункт в контракте

      4
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      Рейтинг: +187

      zubr252 5 января 2017, 18:08

      Что за бред несет Хенесс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      ANTITERROR 5 января 2017, 18:00

      Это тупо,они не обязаны учить язык чужой. Это проблемы клуба уже,не надо тогда покупать в клуб легионеров,играйте со своими если не нравится.

      -2
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      Рейтинг: +26

      pntrz 5 января 2017, 17:52

      И правельно

      0
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > pntrz 5 января 2017, 18:00

      Ты оштрафован администрацией "Бомбардира" за незнание русского языка!

      16
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      Рейтинг: +50

      ANTITERROR > Бомбардир 5 января 2017, 18:08

      ))

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      Рейтинг: +122

      Эльхан > Бомбардир 5 января 2017, 19:18

      хаха :) красиво сказал.

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