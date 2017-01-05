Легионеры «Баварии» будут оштрафованы за незнание немецкого языка

Президент «Баварии» Ули Хенесс дал понять, что легионеры мюнхенского клуба должны разговаривать на немецком языке. По его словам, в противном случае иностранные футболисты должны будут заплатить штраф.

«Немецкая речь снова должна звучать в раздевалке. Если этого не произойдет, то начнут формироваться маленькие группы из игроков. Недостаточно говорить только на французском или португальском языках. Футболисты «Баварии» должны знать немецкий. В ином случае они должны будут платить.

Если есть желание, то возможность можно найти всегда. Предлагаю игрокам брать пример с нашего главного тренера», – заявил Хенесс.