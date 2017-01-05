«Ницца» отказалась от идеи подписания Депая

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал о том, что его клуб не может себе позволить подписать соглашение с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что французский клуб может арендовать голландца.

«Мы действительно следили за игрой Депая, но на сегодняшний день трансфер Депая находится вне наших финансовых возможностей. У «МЮ» в планах продать Депая, и мы не можем конкурировать в такой ситуации», – сказал руководитель клуба в интервью RMC.

