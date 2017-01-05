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    «Ницца» отказалась от идеи подписания Депая

    Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер рассказал о том, что его клуб не может себе позволить подписать соглашение с нападающим «Манчестер Юнайтед» Мемфисом Депаем.

    Ранее в СМИ появились сообщения о том, что французский клуб может арендовать голландца.

    «Мы действительно следили за игрой Депая, но на сегодняшний день трансфер Депая находится вне наших финансовых возможностей. У «МЮ» в планах продать Депая, и мы не можем конкурировать в такой ситуации», – сказал руководитель клуба в интервью RMC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 10:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 января 2017, 12:42

      Депай если не свалит с МЮ, то прощай перспективный футболер)

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