Беспроигрышная серия «Реала» длится 38 матчей

Во вчерашнем матче с «Севильей» «Реал» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 38 игр (29 побед, 9 ничьих). Напомним, что встреча проходила в рамках 1/8 финала Кубка Испании и завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0.

Сейчас «королевский» клуб вплотную приблизился к «Барселоне», которая в сезоне-2015/16 не проигрывала 39 матчей подряд.

Последнее поражение «Реала» датировано 6 апреля 2016 года, когда команда Зинедина Зидана проиграла «Вольфсбургу» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.