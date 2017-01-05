Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Беспроигрышная серия «Реала» длится 38 матчей

    Во вчерашнем матче с «Севильей» «Реал» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 38 игр (29 побед, 9 ничьих). Напомним, что встреча проходила в рамках 1/8 финала Кубка Испании и завершилась победой «сливочных» со счетом 3:0.

    Сейчас «королевский» клуб вплотную приблизился к «Барселоне», которая в сезоне-2015/16 не проигрывала 39 матчей подряд.

    Последнее поражение «Реала» датировано 6 апреля 2016 года, когда команда Зинедина Зидана проиграла «Вольфсбургу» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2017 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 января 2017, 11:28

      7 января против Гранады на Сантьяга Бернабеу могут повторить результат Барсы в 39 беспроигрышных матча!Удачи вам!!))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11