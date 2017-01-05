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  • Ринат Билялетдинов: «Нельзя осуждать Миранчука за то, что он хочет заработать больше»

Ринат Билялетдинов: «Нельзя осуждать Миранчука за то, что он хочет заработать больше»

5 января 2017, 07:36
7

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном трансфере хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в казанский клуб.

– Представим, что Миранчуку предлагают зарплату больше, чем в «Локомотиве». Стоит ли менять клуб из-за этого?

– Это весомый рычаг. Сейчас многим предлагают баснословные суммы, и осуждать игроков за принятие подобных предложений нельзя. Век футболиста короток, очень короток. Никто не застрахован от травм: стоит выпасть из обоймы на какое-то время, и про игрока быстро забывают, а потом мало кто всерьез о нем вспоминает. Нельзя осуждать человека за то, что он хочет заработать больше.

– Вам не кажется, что молодых игроков зачастую подталкивают к смене клуба агенты?

– Не без этого. Но это давно не секрет, ведь подобной политике уже больше десяти лет: вброс информации, геометрические круги и эллипсы давно используются не только у нас. И я не вижу в этом ничего сверхъестественного.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей Билялетдинов Ринат
Комментарии (7)
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Фан666
1483597869
Можно. А ещё нужно осуждать козлов, которые им эти деньги предлагают, незаслуженно. Понимаю если бы суперзвезда был бы.
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zra78
1483600848
Зае.ал уже Миранчук,съеб.лся бы по скорее
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zico2205
1483606135
Вот поэтому и нужен потолок зарплат,хотя бы для россиян...А так- Газпром задерет так высоко планку- что другим клубам и не снилось...
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XaXatyn
1483632543
Какой нельзя , нужно осуждать и очень серьезно ! Потом в стране появляются всякие Кокорины которые получают огромные деньги а показывают хороший футбол через игру в лучшем случаи !
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TERIA-76
1483638817
Пусть валит)))
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Lev Aleks
1483687398
я давно говорил,что з/п должны быть фиксированные....по крайней мере у нас в России точно........по другому эти все наши шакалы играть всё-равно не будут.....лучше бы в детский футбол деньги вбухивали и в спортивные площадки по всей стране!!!
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absent32
1483700476
почему нельзя? он их заслужил??? не спорю, талант! пусть для начала раскроется и начнет приносить пользу клубу, который его воспитал как футболиста, а уже потом рассчитывать на богатые контракты. его и брата из академии спартака выперли за несоответствие нужной антропологии, локо забрал и воспитал, а тут такой плевок!!!
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