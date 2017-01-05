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    Ринат Билялетдинов: «Нельзя осуждать Миранчука за то, что он хочет заработать больше»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном трансфере хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в казанский клуб.

    – Представим, что Миранчуку предлагают зарплату больше, чем в «Локомотиве». Стоит ли менять клуб из-за этого?

    – Это весомый рычаг. Сейчас многим предлагают баснословные суммы, и осуждать игроков за принятие подобных предложений нельзя. Век футболиста короток, очень короток. Никто не застрахован от травм: стоит выпасть из обоймы на какое-то время, и про игрока быстро забывают, а потом мало кто всерьез о нем вспоминает. Нельзя осуждать человека за то, что он хочет заработать больше.

    – Вам не кажется, что молодых игроков зачастую подталкивают к смене клуба агенты?

    – Не без этого. Но это давно не секрет, ведь подобной политике уже больше десяти лет: вброс информации, геометрические круги и эллипсы давно используются не только у нас. И я не вижу в этом ничего сверхъестественного.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2017 07:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 января 2017, 14:01

      почему нельзя? он их заслужил??? не спорю, талант! пусть для начала раскроется и начнет приносить пользу клубу, который его воспитал как футболиста, а уже потом рассчитывать на богатые контракты. его и брата из академии спартака выперли за несоответствие нужной антропологии, локо забрал и воспитал, а тут такой плевок!!!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 января 2017, 10:23

      я давно говорил,что з/п должны быть фиксированные....по крайней мере у нас в России точно........по другому эти все наши шакалы играть всё-равно не будут.....лучше бы в детский футбол деньги вбухивали и в спортивные площадки по всей стране!!!

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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 5 января 2017, 20:53

      Пусть валит)))

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 января 2017, 19:09

      Какой нельзя , нужно осуждать и очень серьезно ! Потом в стране появляются всякие Кокорины которые получают огромные деньги а показывают хороший футбол через игру в лучшем случаи !

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 января 2017, 11:48

      Вот поэтому и нужен потолок зарплат,хотя бы для россиян...А так- Газпром задерет так высоко планку- что другим клубам и не снилось...

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      Рейтинг: +33709

      zra78 5 января 2017, 10:20

      Зае.ал уже Миранчук,съеб.лся бы по скорее

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 5 января 2017, 09:31

      Можно. А ещё нужно осуждать козлов, которые им эти деньги предлагают, незаслуженно. Понимаю если бы суперзвезда был бы.

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