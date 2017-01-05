Ринат Билялетдинов: «Нельзя осуждать Миранчука за то, что он хочет заработать больше»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о возможном трансфере хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в казанский клуб.

– Представим, что Миранчуку предлагают зарплату больше, чем в «Локомотиве». Стоит ли менять клуб из-за этого?

– Это весомый рычаг. Сейчас многим предлагают баснословные суммы, и осуждать игроков за принятие подобных предложений нельзя. Век футболиста короток, очень короток. Никто не застрахован от травм: стоит выпасть из обоймы на какое-то время, и про игрока быстро забывают, а потом мало кто всерьез о нем вспоминает. Нельзя осуждать человека за то, что он хочет заработать больше.

– Вам не кажется, что молодых игроков зачастую подталкивают к смене клуба агенты?

– Не без этого. Но это давно не секрет, ведь подобной политике уже больше десяти лет: вброс информации, геометрические круги и эллипсы давно используются не только у нас. И я не вижу в этом ничего сверхъестественного.