Новосельцев: «Моя тренировка – это тренировка длиною в жизнь»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев признался, что всегда старается поддерживать форму в отпуске.

– Вам кто-нибудь говорил, что вы ненормальный, раз так нагружаетесь в отпуске?

– Многие удивились, спрашивали, зачем мне это надо: «У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!» Но, как я уже говорил, всегда поддерживаю форму в отпуске, для меня важно расти и развиваться с каждым годом. Отдохнуть я еще успею.

– Андрей Лунев сказал, что вы всегда много работали. Самая продолжительная или напряженная тренировка в вашей жизни?

– Моя тренировка – это тренировка длиною в жизнь. Хочу добавить, что важно и нужно ехать к определенному тренеру, который целенаправленно занимается индивидуальным тренингом, проводит глубокий анализ игрока и действительно понимает, над чем надо работать, чтобы повысить его уровень.