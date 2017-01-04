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    Новосельцев: «Моя тренировка – это тренировка длиною в жизнь»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев признался, что всегда старается поддерживать форму в отпуске.

    – Вам кто-нибудь говорил, что вы ненормальный, раз так нагружаетесь в отпуске?

    – Многие удивились, спрашивали, зачем мне это надо: «У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!» Но, как я уже говорил, всегда поддерживаю форму в отпуске, для меня важно расти и развиваться с каждым годом. Отдохнуть я еще успею.

    – Андрей Лунев сказал, что вы всегда много работали. Самая продолжительная или напряженная тренировка в вашей жизни?

    – Моя тренировка – это тренировка длиною в жизнь. Хочу добавить, что важно и нужно ехать к определенному тренеру, который целенаправленно занимается индивидуальным тренингом, проводит глубокий анализ игрока и действительно понимает, над чем надо работать, чтобы повысить его уровень.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2017 09:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 января 2017, 18:21

      Ну это он зря. Короче, от Новосёла толку будет мало. Отпуск спортсменам даётся для отдыха мышечной системы. Держать их под нагрузкой в отпуске повышенный риск травмы уже на ближайших сборах. Непрофессионально и глупо с его стороны

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      Рейтинг: +64

      kimig 4 января 2017, 10:37

      а кому-то такая тренировка помагает полировать лавку

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