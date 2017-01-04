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    Новосельцев: «Индивидуальные тренировки нужно не избегать, а применять их»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о тренировках с индивидуальным тренером, которые он предпочел отдыху во время зимнего перерыва в чемпионате России.

    – Вы отрабатывали прием мяча и удар. Больше всего над этим сейчас работали?

    – Может быть, по видео, которые я выкладывал в Instagram, казалось, что отрабатываю именно это. Но в целом я больше внимания уделял моментам, относящимся к игре на моей позиции, имитации взаимодействий с моими партнерами, началу развития атаки под прессингом и тому подобное.

    – Чего стоит избегать в таких тренировках?

    – Этих тренировок нужно не избегать, а применять их. Таким образом футболист может попробовать на себе манеру игры в сильных европейских чемпионатах, отработать игровые моменты в более комфортной для себя обстановке и перенести это в собственную игру, тем самым повышая свой уровень.

    – Что они дают? В чем их особенность?

    – Они позволяют перенять видение и манеру игры топ-игроков из сильнейших чемпионатов мира.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.01.2017 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 4 января 2017, 12:49

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