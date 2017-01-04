Новосельцев: «Индивидуальные тренировки нужно не избегать, а применять их»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о тренировках с индивидуальным тренером, которые он предпочел отдыху во время зимнего перерыва в чемпионате России.

– Вы отрабатывали прием мяча и удар. Больше всего над этим сейчас работали?

– Может быть, по видео, которые я выкладывал в Instagram, казалось, что отрабатываю именно это. Но в целом я больше внимания уделял моментам, относящимся к игре на моей позиции, имитации взаимодействий с моими партнерами, началу развития атаки под прессингом и тому подобное.

– Чего стоит избегать в таких тренировках?

– Этих тренировок нужно не избегать, а применять их. Таким образом футболист может попробовать на себе манеру игры в сильных европейских чемпионатах, отработать игровые моменты в более комфортной для себя обстановке и перенести это в собственную игру, тем самым повышая свой уровень.

– Что они дают? В чем их особенность?

– Они позволяют перенять видение и манеру игры топ-игроков из сильнейших чемпионатов мира.