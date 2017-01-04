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    Отец Хамеса: «Сыну нужны игровая практика и доверие Зидана»

    Уилсон Родригес, отец полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, уверен, что его сын продолжит выступление за мадридскую команду.

    «Когда командой руководил Анчелотти, Хамес играл на позиции, которая подходила ему идеально. И он справлялся со своими обязанностями. Теперь он вынужден играть немного в другом амплуа, но я бы не сказал, что он не справляется. Я знаю, что мой сын скромен и трудолюбив. Он будет выполнять любые требования тренера.

    Сейчас Хамес играет в том клубе, в котором и должен это делать. Он всегда мечтал играть в «Реале». Я уверен, он добьется успехов. Ему нужны лишь доверие Зидана и игровая практика», – сказал Родригес-старший.

    В текущем сезоне Хамес Родригес принял участие в восьми матчах «Реала», в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

    Источник: AS

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    04.01.2017 07:55
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