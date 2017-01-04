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    Игроки, отказавшиеся от выступления на Кубке Африки, могут быть дисквалифицированы ФИФА

    ФИФА намерена применить санкции к футболистам, отказавшимся от выступления на Кубке африканских наций в составе своих национальных команд. Ранее защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип и игрок обороны «Вест Бромвича» Аллан Ньом в ответ на приглашение сборной Камеруна заявили, что не намерены защищать цвета «неукротимых львов» на турнире.

    По информации источника, ФИФА может наложить дисквалификацию на футболистов-отказников, а также подвергнуть денежному штрафу их клубы.

    В текущем розыгрыше АПЛ Матип провел 12 поединков, забив один гол и заработав одну желтую карточку. На счету Ньома 16 матчей и три предупреждения.

    Источник: Daily Mail

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    04.01.2017 00:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 января 2017, 09:33

      Тотально коррумпированное ФИФА ввело РАБСТВО? Оригинально... Давно пора разгонять все подобные структуры и создавать новые, регламент которых будет ясным, конкретным, основанным на международном праве и праве страны регистрации. Пока же все эти ФИФА и УЕФА вредят футболу, ибо гонятся за баблом и массовостью, занимаются политиканством, лицемерно заявляя, что они якобы вне политики, ну а тут уже просто правовой беспредел! Всё должны решать условия контрактов этих футболистов с национальной сборной. И для всех спорных вопросов есть судебные инстанции Камеруна, а не какое-то там ФИФА...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 4 января 2017, 02:45

      А какое право имеют дисквалифицировать, если например игрок не хочет играть за сборную?

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      Рейтинг: +293

      VVK13 4 января 2017, 00:47

      что за дурь, не дело конечно отказываться от игры за страну, но как можно заставить, а за отказ штрафовать

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