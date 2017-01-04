Игроки, отказавшиеся от выступления на Кубке Африки, могут быть дисквалифицированы ФИФА

Тотально коррумпированное ФИФА ввело РАБСТВО? Оригинально... Давно пора разгонять все подобные структуры и создавать новые, регламент которых будет ясным, конкретным, основанным на международном праве и праве страны регистрации. Пока же все эти ФИФА и УЕФА вредят футболу, ибо гонятся за баблом и массовостью, занимаются политиканством, лицемерно заявляя, что они якобы вне политики, ну а тут уже просто правовой беспредел! Всё должны решать условия контрактов этих футболистов с национальной сборной. И для всех спорных вопросов есть судебные инстанции Камеруна, а не какое-то там ФИФА...
ФИФА намерена применить санкции к футболистам, отказавшимся от выступления на Кубке африканских наций в составе своих национальных команд. Ранее защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип и игрок обороны «Вест Бромвича» Аллан Ньом в ответ на приглашение сборной Камеруна заявили, что не намерены защищать цвета «неукротимых львов» на турнире.
По информации источника, ФИФА может наложить дисквалификацию на футболистов-отказников, а также подвергнуть денежному штрафу их клубы.
В текущем розыгрыше АПЛ Матип провел 12 поединков, забив один гол и заработав одну желтую карточку. На счету Ньома 16 матчей и три предупреждения.