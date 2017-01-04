Игроки, отказавшиеся от выступления на Кубке Африки, могут быть дисквалифицированы ФИФА

ФИФА намерена применить санкции к футболистам, отказавшимся от выступления на Кубке африканских наций в составе своих национальных команд. Ранее защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип и игрок обороны «Вест Бромвича» Аллан Ньом в ответ на приглашение сборной Камеруна заявили, что не намерены защищать цвета «неукротимых львов» на турнире.

По информации источника, ФИФА может наложить дисквалификацию на футболистов-отказников, а также подвергнуть денежному штрафу их клубы.

В текущем розыгрыше АПЛ Матип провел 12 поединков, забив один гол и заработав одну желтую карточку. На счету Ньома 16 матчей и три предупреждения.