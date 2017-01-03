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    Дуглас Коста: «2017-й будет моим годом»

    Вингер мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста поделился планами на текущий год.

    «2017-й год будет моим годом, ведь за два сезона в «Баварии» я сумел полностью освоиться здесь. В «Шахтере» мне также понадобилось два года, чтобы начать показывать хороший футбол. Сейчас я в Мюнхене и очень близок к той форме. В этом году хочу выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов. Это было бы отлично», — сказал 26-летний бразилец газете Bild.

    Летом 2015-го года Коста перешел в «Баварию» за 30 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 12:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 4 января 2017, 16:37

      Каких же мастеров подготовил Луческо, надюсь в Зените за свою бытность он слепит пару-тройку звезд!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 3 января 2017, 13:15

      Считаю его лучшим на своей позиции

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > JUVENTINO-666 4 января 2017, 16:38

      Да в Баварии он утвердил этот статус!!!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 января 2017, 12:33

      неужели это признания что он петух????

      -1
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