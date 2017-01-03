Дуглас Коста: «2017-й будет моим годом»

Вингер мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста поделился планами на текущий год.

«2017-й год будет моим годом, ведь за два сезона в «Баварии» я сумел полностью освоиться здесь. В «Шахтере» мне также понадобилось два года, чтобы начать показывать хороший футбол. Сейчас я в Мюнхене и очень близок к той форме. В этом году хочу выиграть Бундеслигу и Лигу чемпионов. Это было бы отлично», — сказал 26-летний бразилец газете Bild.

Летом 2015-го года Коста перешел в «Баварию» за 30 миллионов евро.