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    Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус»

    Пресс-служба «Ювентуса» объявила о переходе из «Дженоа» полузащитника Томаса Ринкона. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. В случае успешного выступления 28 летнего футболиста, «Юве» может выплатить «грифонам» дополнительно 1 миллион в качестве бонуса.

    Контракт Ринкона с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Он стал первым игроком из Венесуэлы в истории бьянконери. В текущем сезоне Ринкон провел 16 матчей в Серии А, в которых записал на свой счет две результативные передачи и получил четыре желтые карточки.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    03.01.2017 10:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 4 января 2017, 12:22

      самая отполированная лавка это у юве будет))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 3 января 2017, 13:26

      Витсель мог быть на его месте)

      0
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 3 января 2017, 12:19

      а кто это?

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 3 января 2017, 11:19

      вот и план "Б" по трансферу Витселя

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