Ринкон сменил «Дженоа» на «Ювентус»

Пресс-служба «Ювентуса» объявила о переходе из «Дженоа» полузащитника Томаса Ринкона. Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. В случае успешного выступления 28 летнего футболиста, «Юве» может выплатить «грифонам» дополнительно 1 миллион в качестве бонуса.

Контракт Ринкона с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Он стал первым игроком из Венесуэлы в истории бьянконери. В текущем сезоне Ринкон провел 16 матчей в Серии А, в которых записал на свой счет две результативные передачи и получил четыре желтые карточки.