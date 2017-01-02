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    Фернандиньо стал вторым игроком «Манчестер Сити», удаленным дважды в сезоне

    В сегодняшнем матче 20-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бернли» (2:1, второй тайм) не доиграл до конца встречу хавбек «горожан» Фернандиньо, который по решению арбитра покинул поле на 32-й минуте за подкат против нападающего бордовых Йоханна Гудмундссона.

    Данное удаление стало для бразильца вторым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Предыдущее игрок заработал в поединке с «Челси» (1:3). Таким образом, Фернандиньо – первый после форварда Марио Балотелли футболист «Манчестер Сити», удаленный дважды в одном чемпионате. Напомним, в сезоне-2011/12 итальянец, ныне защищающий цвета «Ниццы», также два раза покидал поле, не доиграв встречу до конца.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2017 19:45
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