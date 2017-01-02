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    Луис Адриано отсутствует на сборе «Милана»

    Нападающий «Милана» Луис Адриано отсутствует на сборе для латиноамериканских игроков «россонери». Руководство клуба уже уведомило главного тренера Винченцо Монтеллу, что бразилец после Нового года не будет участвовать в тренировочном процессе команды.

    Как сообщалось ранее, 29-летний игрок в ближайшее время перейдет в «Спартак». Для заключения контракта ему осталось пройти медицинское обследование.

    В текущем розыгрыше Серии А Адриано принял участие в семи встречах, не забив ни одного гола.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    02.01.2017 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 января 2017, 16:42

      закладывает. К России надо адаптироваться.

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