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    Тренер клуба шестого дивизиона Англии пропустил матч из-за свадьбы

    Мартин Грей, главный тренер футбольного клуба «Дарлингтон», выступающего в шестом дивизионе Англии, не смог прийти на матч своей команды против «Галифакс Таун» по причине собственной свадьбы. Помощник главного тренера Брайан Аткинсон также не посетил встречу, так как был на церемонии в роли шафера.

    «Наш клуб просил «Галифакс Таун» перенести игру, но они были вынуждены отказать нам. Думаю, все понимают, что отмена свадьбы в моем случае была не лучшим вариантом», — прокомментировал ситуацию Грей.

    Источник: BBC

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    01.01.2017 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 января 2017, 10:28

      Я думал, что напишут о том, что матч не состоялся, так как пол команды гуляли на свадьбе . . .

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 января 2017, 08:32

      Дело то житейское.

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