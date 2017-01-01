Рейнгольд: «Время Самедова ушло»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не в восторге от возможного перехода Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых.

«Ему 32 года. Его физическое состояние под большим вопросом. Нагрузки на игрока его амплуа – огромные. Справится ли Самедов? Громадные сомнения. Ладно, если бы Александру было 25 лет. В «Спартаке» хватает футболистов, которые могут «закрыть» фланги. Вскоре и Андрею Ещенко будет 33 года. Что получится на правом фланге? И опять же надо знать, кто хочет видеть Самедова в «Спартаке».

Я просто говорю о том, что не в восторге от такого приобретения. Я просто рационально рассуждаю. Время Самедова ушло», – сказал Рейнгольд.

Напомним, что переход Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за разногласий сторон по сумме трансфера. Полузащитник уже выступал за «Спартак» в 2001 – 2005 годах.