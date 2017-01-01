Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «Время Самедова ушло»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не в восторге от возможного перехода Александра Самедова из «Локомотива» в стан красно-белых.

    «Ему 32 года. Его физическое состояние под большим вопросом. Нагрузки на игрока его амплуа – огромные. Справится ли Самедов? Громадные сомнения. Ладно, если бы Александру было 25 лет. В «Спартаке» хватает футболистов, которые могут «закрыть» фланги. Вскоре и Андрею Ещенко будет 33 года. Что получится на правом фланге? И опять же надо знать, кто хочет видеть Самедова в «Спартаке».

    Я просто говорю о том, что не в восторге от такого приобретения. Я просто рационально рассуждаю. Время Самедова ушло», – сказал Рейнгольд.

    Напомним, что переход Самедова из «Локомотива» в «Спартак» затягивается из-за разногласий сторон по сумме трансфера. Полузащитник уже выступал за «Спартак» в 2001 – 2005 годах.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2017 11:30
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 2 января 2017, 01:44

      А вот тут он прав, Самедов - отработанный материал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100626

      zigbert 1 января 2017, 19:55

      Самедов один из лидеров Локомотива.А уходить из команды его заставил конфликт с Семиным.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 1 января 2017, 19:13

      Думаю, Самедов сейчас сильнее любого игрока Спартака, Каррера не дурак, знает, что Самедов усилить игру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 1 января 2017, 17:38

      А калачёва время тоже ушло? А он защитник атакующий! Всё это херня - самедов 2 сезона отыграет, по 70 минут уж точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 января 2017, 16:25

      Рейнгольд прав. К тому же,Самедову ещё надо попасть в струю.Спартак теперь другой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 1 января 2017, 14:18

      ох уж эти мразматики.........

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 января 2017, 12:33

      О идиотик до высказываний добрался,весь Новый год прогулял где то-а теперь наверстывает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11