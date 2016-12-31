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    Игуаин выложил в Instagram фото, на котором с помощью редактора уменьшил себе живот

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин выложил на своей странице в Instagram фото с голым торсом. Отметим, что изображение было подвержено коррекции в фоторедакторе, о чем свидетельствует искривленный паркет на заднем фоне.

    Таким способом 29-летний аргентинец уменьшил себе живот, за размер которого футболист неоднократно критиковался болельщиками.

    В нынешнем сезоне Игуаин, который минувшим летом перешел в стан туринского клуба за 90 миллионов евро, провел за «Ювентус» в Серии А 17 матчей, забив 10 голов.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    31.12.2016 18:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 2 января 2017, 09:00

      Так как я знаком с фотошопом не понаслышке (работаю в нем по нескольку часов ежедневно) могу сказать , что скорее было подвержено обработке пузо стоящего рядом джентельнема , а не Игуаина

      1
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      Рейтинг: +19

      _FootFan 1 января 2017, 13:02

      Не думаю что он такой идиот))) Наверное прикол)))

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 1 января 2017, 11:27

      выходит это его мечта

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 1 января 2017, 10:13

      Да это прикол с его стороны. Вы реально думаете, что он такой идиот? Просто прикололся и выложил фото.

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 31 декабря 2016, 22:11

      По моему, по искревлению пола как раз видно, что уменьшил себе живот не Игуаин, а его друг.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 31 декабря 2016, 20:09

      Шутка юмора от Гонсало)

      0
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 31 декабря 2016, 19:58

      Забивает за Юве. И это главное!)))

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 31 декабря 2016, 19:17

      Лучше бы с помощью хакеров подкрутил результативность.

      0
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      Рейтинг: +177

      Seamus 31 декабря 2016, 18:54

      Какая разница, как он выглядит, если он клепает голы пачками? Вы посмотрите фотографии Пушкаша.. но он один из величайших бомбардиров

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      Рейтинг: +44

      Deo 31 декабря 2016, 18:51

      Ну хз. Если настолько кривые руки - он бы его не убрал так, как на фото. Если убрал - фон не трогал бы. Его просто незачем трогать.

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