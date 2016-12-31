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    Монтелла считает победу с «Миланом» в Суперкубке Италии главным событием в своей тренерской карьере

    Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла признался. что считает главным достижением в своей тренерской карьере на данный момент победу в Суперкубке Италии над «Ювентусом» (1:1, 4:3 – по пенальти).

    «Рождество, которое я провел вместе со своей семьей, получилось отличным. Еще больше эти праздники запомнились благодаря победе в Суперкубке Италии. Данное событие, на мой взгляд, является самым главным в моей карьере специалиста.

    Было приятно разделить радость от победы с Адриано Галлиани. Сильвио Берлускони тоже очень радовался, он поздравил меня с данным достижением. Приятно, что нам удалось завоевать еще один трофей для Сильвио и «Милана», – сказал Монтелла.

    Источник: Sport.sky.it

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    31.12.2016 10:57
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