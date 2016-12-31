Видаль: «Бавария» обязана выигрывать все турниры»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль выразил мнение, что состав и тренерский штаб команды позволяют ей бороться за победу во всех турнирах. По словам чилийца, в наступающем году мюнхенцы постараются завоевать все возможные трофеи.

«Бавария» обязана выигрывать все. Именно для этого в ней собраны такие футболисты. Мне кажется, что 2017 год станет нашим годом. У нас прекрасный тренерский штаб и фантастические игроки, желающие только одного – завоевывать трофеи. Так что, мы приложим усилия для победы во всех турнирах», – сказал Видаль.