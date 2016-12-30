Ярмоленко может стать игроком «Наполи»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в «Наполи». По информации источника, итальянский клуб планирует приобрести 27-летнего украинца во время летнего трансферного окна. Форвард рассматривается в качестве замены лидерам команды, которые могут покинуть стан неаполитанцев.

По данным Transfermarkt, стоимость Ярмоленко составляет 22 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий провел за «Динамо» в УПЛ 14 матчей, в которых забил четыре гола.