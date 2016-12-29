Бубнов: «Томь»? Конечно, есть куда более важные социальные проблемы, чем зарплата футболистов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о финансовых проблемах «Томи». Напомним, ранее сообщалось, что томский клуб планирует доигрывать сезон молодежным составом и игроками из ФНЛ.

– Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин так и сказал: «Как мне в глаза врачам и учителям смотреть, когда футболисты по два миллиона рублей в месяц получают, а они по 36 тысяч»…

– Это беда всех клубов, которые финансируются из госбюджетов! Это, конечно, неправильно. Отсюда мы и получаем истории, когда сегодня у команды есть деньги, а завтра они внезапно кончились. Вот губернаторы сидят и ломают голову, куда пустить средства. Конечно, есть куда более важные социальные проблемы, чем зарплата футболистов.