Агент Луиса Адриано: «Переговоры по переходу футболиста в «Спартак» имеют позитивный характер»

Агент нападающего «Милана» Луиса Адриано Жилмар Велоз позитивно отозвался о перспективах перехода игрока в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые пока не могут договориться по личному контракту бразильца.

«Да, мы сейчас ведем переговоры, и они имеют позитивный характер. Адриано знает тренера «Спартака» Массимо Карреру, к тому же ему нравятся сам клуб и команда. Но сейчас футболист в отпуске вместе со своей семьей. Он по-прежнему игрок «Милана», но если переговоры продвинутся, то я уверен, что вскоре он станет игроком «Спартака» и приедет в Россию», – заявил Велоз.