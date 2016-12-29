Ростехнадзор выдал положительное заключение по стадиону на Крестовском острове в Санкт-Петербурге

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге прошел одобрение Ростехнадзора. Организация выдала положительное заключение по арене.

«29 декабря северо-западным управлением Ростехнадзора выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов. Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе первого этапа», – сообщается на официальном сайте ведомства.