Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Блог «Vanity Fair» вновь стал победителем Блог-лиги

1 января 2017, 11:25

Завершился декабрьский предновогодний сезон Блог-лиги, в котором принимало участие 30 блогов. В соревновании появились новички, как, например, блог про пляжный футбол, женский блог и блог, существующий «в ритме футбола».

В этом сезоне победителем стал блог «Vanity Fair,« который заработал более 31 тысячи просмотров. Самый популярный материал был посвящен форвардам, которые должны быть в ЦСКА вместо Траоре.

На втором месте – блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», в активе которого более 28 тысячи просмотров. Самый посещаемый пост этого автора был об игроках, которым стоит как можно скорее сменить клуб.

Третье место занял блог «Ла примера. Заметки юного испанца», который впервые попал в тройку победителей с результатом почти в 21 тысячу просмотров. В самом популярном материале этого блога автор анализирует последнее «Эль Класико» и выделяет самые интересные моменты этого матча.

Поздравляем победителей, которые получают 5000р, 3000р и 2000р соответственно! Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru до 10 января. Призы будут отправлены после новогодних каникул.

С Новым годом! И с новым сезоном Блог-лиги! Ура!

В Новом году всем нам хочется попробовать что-то новое. Заведите свой блог и пишите в нем все свои мысли о современном футболе. и чтобы скорее начать, вот вам одна полезная ссылка и вторая полезная ссылка. Новый сезон уже стартовал!

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
2
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
Все новости
Все новости
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
2
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
1
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
2
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Мостовой – о победе «ПСЖ» с Сафоновым в Суперкубке УЕФА: «Ничего особенного»
Вчера, 22:24
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
2
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
19
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
3
Фото41-летний Роналду кардинально сменил имидж после свадьбы
Вчера, 21:00
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
Вчера, 20:40
6
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
«Црвена Звезда» выбрала тренера на замену Станковичу
Вчера, 20:20
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+