Блог «Vanity Fair» вновь стал победителем Блог-лиги

Завершился декабрьский предновогодний сезон Блог-лиги, в котором принимало участие 30 блогов. В соревновании появились новички, как, например, блог про пляжный футбол, женский блог и блог, существующий «в ритме футбола».

В этом сезоне победителем стал блог «Vanity Fair,« который заработал более 31 тысячи просмотров. Самый популярный материал был посвящен форвардам, которые должны быть в ЦСКА вместо Траоре.

На втором месте – блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», в активе которого более 28 тысячи просмотров. Самый посещаемый пост этого автора был об игроках, которым стоит как можно скорее сменить клуб.

Третье место занял блог «Ла примера. Заметки юного испанца», который впервые попал в тройку победителей с результатом почти в 21 тысячу просмотров. В самом популярном материале этого блога автор анализирует последнее «Эль Класико» и выделяет самые интересные моменты этого матча.

Поздравляем победителей, которые получают 5000р, 3000р и 2000р соответственно! Чтобы получить свой приз, напишите на blogs@bombardir.ru до 10 января. Призы будут отправлены после новогодних каникул.

С Новым годом! И с новым сезоном Блог-лиги! Ура!

В Новом году всем нам хочется попробовать что-то новое. Заведите свой блог и пишите в нем все свои мысли о современном футболе. и чтобы скорее начать, вот вам одна полезная ссылка и вторая полезная ссылка. Новый сезон уже стартовал!