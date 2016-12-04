Чем запомнилось последнее Эль Класико этого года?

Блог «Ла Примера: заметки юного испанца» анализирует последнее Эль Класико этого года, разбирая спорные моменты и интересные ситуации.

Закончилось последнее Эль Класико этого года! Выходит, 2016 год остался за «Реалом» – 1 победа в дерби и 1 ничья и всё это было на «Камп Ноу». Сейчас предлагаю разобрать ход матча, выделить некоторые ключевые моменты.

Ход игры и аналитика

Подводя итоги, хочется сказать, что «Реал» всё-таки выглядел свежее, привлекательнее. Давайте не забывать, игра была на «Камп Ноу», а ничья здесь при 100 000 публике сродни победы, учитывая, что разрыв между клубами в Примере не сократился.

Если анализировать ключевые показатели, «Барселона» не впечатлила по владению, процент точных передач практически одинаковый, также каталонцы нанесли меньше ударов, подали меньше угловых, совершили меньше обводок. После забитого гола «Барселона» получила эмоциональный всплеск, явно поджали «Реал», но вот здесь, как по мне, сказалась некая скомканность в действиях команды, отсутствие свежести, тонуса. Очень показателен эпизод с моментом Неймара:

Бразилец в потрясающей манере убрал Карвахаля, просто одурачил Дани, но не смог забить в моменте, где обязан поражать ворота. На минуточку, этим ударом он мог сделать счёт 2-0 и снять все вопросы, относительно победителя.

Не обошлось в этой игре и без героев с антигероями. Для начала предлагаю ознакомиться с послематчевыми оценками игроков обеих клубов по версии WhoScored:

На после матчевой пресс-конференции Луис Энрике бросил завуалированную критику в адрес Арды Турана. Энрике заменил Андре Гомеша на Арду на 77-й минуте, как оказалось, зря. Именно Арда заработал роковой для «Барселоны» фол и триумфальный для «Реала», именно после подачи Модрича Рамос сровнял счёт. Луис отметил, мол говорил игрокам фолить по минимуму, не поддаваться эмоциям, контролировать ситуацию, в особенности, на завершающей стадии матча, ведь «Реал» известен своими фееричными концовками (привет «Атлетико», «Севилья»). В любом случае, Турану итак непросто в «Барселоне», а после подобной ошибки Энрике уже вряд ли доверит ему даже выход на замену в подобном важном поединке.

Худшие оценки по итогам матча (если не учитывать выходы на замены) у «Барселоны» получили Тер Штеген и Серхи Роберто. К немецкому киперу особых вопросов не имеется, в случае с пропущенным нельзя винить исключительно его (аналогично, как и Кейлора Наваса), а так по ходу поединка Андре сделал несколько эффективных сейвов. Вот по Роберто у меня очень много мыслей. Если вспомните, в превью к Эль Класико я делал существенный акцент на этого правого оборонца. Сегодня он тоже сыграл слабый матч, в парочке эпизодов был одурачен, существенный процент брака за ним. В частности, помнится насколько легко обвёл его Лукас Васкес, отдай Лукасито более расторопную передачу, «Реал» забил бы первым.

Ситуация с Роберто довольно странная. Он классный игрок, с огромной самоотдачей, если оценивать его вклад в атакующую игру – Серхи бесценен, но как защитник в своих оборонительных действиях Роберто очень слаб и бесплоден, его ошибки отражаются непосредственно на табло (приводил пример с игрой против «Манчестер Сити». Мне непонятно почему боссы «Барселоны» не укрепили позицию правого защитника летом, зная о том, что по сути Роберто единственный игрок на эту позицию, Видаля уже списали по профнепригодности.

К слову, посмотрите откуда шел основной поток атак «Реала», через фланг Серхи Роберто. Возможно это обусловлено тем, что там играет связка Роналду-Марсело. Но, как по мне, Зидан намерено выпустил команду в такой тактической формации, ведь у него была возможность жонглировать Роналду.

МСН сыграли неплохо, из тройки могу отметить Неймара, у него была возможность стать Мэн оф матч, но нет. Бразилец отметился потрясающими проходами по левому флангу, картинка выше показывает, что 44% атак начинались с левого фланга и главным действующем персонажем в них был именно Неймар.

Плавно перейдём к «Реалу». Криштиану Роналду не отметился забитым, но, в целом, провёл матч не хуже, чем Месси.

Голы: 0;

Голевые передачи: 0;

Удары: 6 (лучший показатель в матче);

Удары в створ ворот: 3 (лучший показатель в матче);

Всего передач: 24;

Точность передач: 75%;

Передач, которые приводили к голевым моментам: 0;

Обводок: 2;

Выиграно верховых единоборств: 2 (лучший показатель в матче);

Перехватов: 1;

Нарушений: 1;

Офсайдов: 0.

Очень высоко оценили Лукаса Васкес, а ведь и не зря. Васкес был достаточно полезен, немало удачных обводок, обостряющих передач.

Одним из лучших игрок матча по праву является Лука Модрич! Именно хорват стал автором ассиста, но помимо этого он был полезен как в креативной работе, так и в разрушении.

Не оправдал возложенных надежд, в матче против «Атлетико» Аларкон сыграл ключевую роль в победе, но сейчас не то, чтобы провалил матч, всё-таки были и обводки успешные, и отборы, и обостряющие передачи, но ничего примечательного. К слову, Иско обменялся с Бускетсом обводками:

Сначала Иско элегантно обошел Бускетса и начал атакую «Реала», но некоторое время спустя уже Серхио элегантным движением убрал Иско:

Интересна с тактической точки зрения замена Иско на Каземиро. К слову, Аларкон после замены вновь взбунтовал и даже отказался пожать руку кому-то. Странно, что эту замену бразильца на испанца он сделал уже после пропущенного гола. Почему так? Ведь Иско же игрок креативного плана, логичнее выглядела бы его замена на Хамеса.

Мне очень понравилось вот что ещё – выход Мариано. Выпустить молодого кантерано в Эль Класико, которое команда проигрывает – смелый поступок. Вообще Мариано так и просит шанс, на неделе он сделал хет-трик в кубковом противостоянии, а в «Кастилье» забивает очень много мячей. Учитывая, что Бензема любимчик Переса, Зидан не побоялся заменить француза на более свежего молодого форварда. У Мариано был шанс в самой концовке, но он не разобрался в том эпизоде.

Ну и, наконец, герой всего поединка – Серхио Рамос.

Серхио Рамос уже который раз спасает шкуру мадридского «Реала» от поражения! Уже не первый день хочу написать свой пост-мнение о Рамосе, но никак руки не доходят. Самый настоящий капитан, самоотверженный лев.

Ничего не напоминает этот гол Рамоса?

Минута памяти и единения

После ужасной трагедии в Колумбии было анонсировано, все средства вырученные от Эль Класико будут перечислены непосредственно «Шапекоэнсе» и семьям погибшим. Сам поединок начался с минуты молчания в память о погибших футболистах бразильской команды. Игроки «Реала» и «Барселоны» стали вперемешку, что создало атмосферу единения.

Спорные эпизоды

Было немало спорных эпизодов в дерби, в частности уже на первых минутах игры Карлос Клос Гомес имел все основания поставить пенальти в ворота каталонцев.

Лукас Васкес вошёл в штрафную каталонцев, а Маскерано достаточно грубо встретил его. Гомес показал, что всё в рамках правил, но даже если и было, ставить не самый очевидный пенальти на первых минутах – чуть ли не «самоубийство», соответственно решение Клоса Гомеса достаточно взвешенное.

На 12-й минуте после углового, который исполнял Модрич, мяч угодил в руку Ракитичу, но свисток арбитра молчал.

«Барселона» также имела поводы для апелляции арбитру. На 9-й минуте мяч попал якобы в руку Рамоса, очень спорно, но игроки каталонской команды требовали от Гомеса пенальти, но Гомес был, как кремень

На 39-й минуте повод уже был более веский, поле фланговой подачи Хорди Альбы, мяч угодил Дани Карвахалю в руку, но арбитр предпочёл поставить угловой.

В случае с голом Луиса Суареса, как показал снимок с высоты, минимальный оффсайд всё-так был. На практике боковому арбитру увидеть такие эпизоды на тоненького практически нереально, поэтому нормально.

Короче говоря, к судейству существенных претензий нету. Да, были подобные мелкие эпизоды, но не ставить же по 2 пенальти в каждые ворота из-за неявного касания руки мячом?

Неприличный жест Дани Карвахаля

Ещё одним не очень приятным моментом запомнился Эль Класико, Дани Карвахаль во время празднования гола показал в адрес болельщиков неприличный жест.

Впрочем уже в раздевалке Дани раскаялся и оставил пост в своём Twitter:

Я хотел бы попросить прощения за свой жест, показанный фанатскому сектору соперника в ответ на оскорбления. Это одна из вещей, которую не следовало совершать

Однозначно – это неприемлемо и скорее всего Дани понесёт наказание, которое выльется в дисквалификацию и материальные санкции.

Реал не изменяет традициям

В прошлом сезоне после победы на «Камп Ноу» мадридцы сделали командное фото в раздевалке:

Сегодня аналогично после приемлемого результата на «Камп Ноу» игроки «Реала» сделали командное фото:

Фото: as.com