Ход конем. 35 форвардов вместо Траоре

Отправившийся отдыхать Леонид Слуцкий оставил преемнику не лучшее наследство: в нападение срочно нужны люди. Блог «Vanity Fair» нашел три с половиной десятка кандидатов.

О том, что зимой в команде должен появиться новый форвард, недвусмысленно высказались и главный тренер, и гендиректор ЦСКА.

Траоре наверняка вернется в «Монако», уйдет и Страндберг. Чалов – это молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Виктор Гончаренко

Другой вопрос, откуда его взять, учитывая ограниченность трат армейцев в последние годы. Путей решения много:

вернуть своих игроков, отданных в аренду;

арендовать кого-то, кто уже играл за ЦСКА;

переманить кого-то из бомбардиров РФПЛ;

найти усиление за рубежом;

изыскать внутренние резервы в имеющемся составе.

В зимнее трансферное окно поиск форварда будет целью номер один. Ищем усиление практически везде: Европа, Южная Америка, Африка. Хочется взять нападающего, который усилит команду – классного игрока. Это непростая задача – ЦСКА редко покупает звезд, тем более звезд на пенсии. Роман Бабаев

1. Вернуть кого-нибудь назад

Наиболее любимый менеджментом армейцев путь. Витиньо вылетел вместе с Алексом и «Интернасионалом» из высшего дивизиона. Принадлежащий ЦСКА форвард был игроком основы, и отыграл сносно. 8 голов в 28 матчах – показатели приемлемые для клуба, занявшего 17-е место. Лучшие бомбардиры лиги наколотили по 14. Витиньо заматерел и наверняка готов попробовать свои силы в Европе еще разок. Это лучше, чем колесить по просторам второй лиги.

Сейду Думбия уехал из «Ромы» в очередную аренду в «Базель». Чемпионат Швейцарии ивуарийцу хорошо знаком, к тому же «Базель» играл в Лиге чемпионов. На групповом этапе швейцарцы финишировали последними, а без еврокубков «Базель» не выглядит лучшим вариантом, чем ЦСКА. Еще в октябре агент Думбия намекнул, что его клиент не прочь вернуться в Москву.

Кирилл Панченко взорвал ФНЛ, наиграв там на приглашение в сборную. Пикантность ситуации в том, что аренда форварда рассчитана до конца сезона. «Динамо» тоже испытывает нелады с деньгами, поэтому возвращаться в элиту необходимо кровь из носу. Отпускать свою ударную силу в стане бело-голубых вряд ли согласятся.

То же можно сказать и о «Лестере», хотя Ахмед Муса напротив там пока не заиграл. «Лисы» продолжают борьбу на два фронта и не для того раскошеливались летом, чтобы через полгода списать парня обратно. Нигериец нужен Раньери для ротации, и вряд ли он его отпустит. Сам Муса тоже настроен побороться за место в составе. Но ставить крест на этом близком к оптимальному варианте в Москве наверняка не станут.

Константин Базелюк наконец начал получать игровое время в «Эшториле». Последнее время армейский форвард даже забивает – спасенная ничья в чемпионате, дубль в Кубке. Алибек Алиев пока не вырос в стоящего игрока. Парень играет во втором шведском дивизионе, но и там с лета провел десяток матчей, отличившись лишь дважды. Наконец, есть Вагнер Лав. «Аланьяспор» болтается во второй десятке турецкой Суперлиги. На перспективу брать 32-летнего Вагнера смысла нет, но выручить на отрезке в 13 туров он вполне способен. Это то самое исключение, которое подтвердит общее правило про пенсионеров.

2. Найти усиление в РФПЛ

В первую очередь приходит на ум бывший клуб Гончаренко. В «Уфе» есть неплохой нигерийский дуэт Фатаи – Игбун. Оба форварда в расцвете сил, им еще только по 26. Оцениваются в сумму около 1 миллиона евро, а с учетом возможности предложить условия не хуже и более высокие задачи приобрести их труда не составит.

Можно попытаться приобрести бомбардира «Терека» Балая. Албанец настырен в борьбе в противовес мертвому Траоре, относительно молод и тоже стоит недорого. Трансфер оценивается в сумму около 2 млн евро. Из «Рубина» зимой должен освободиться Марко Девич. Игрок техничный, с голевым чутьем, но в Казани больше сидит.

Хорошую прессу собрал самарец Кристиан Паскуато, хотя это скорее оттянутый нападающий, а не наконечник. В конце концов, можно попробовать переманить кого-то из ростовского дуэта Полоз – Азмун, но дончане наверняка предпочтут заработать на своих лидерах.

3. Найти усиление в других чемпионатах

Здесь мы будем рассматривать европейские лиги за вычетом АПЛ, с которой совершенно невозможно конкурировать по зарплате. Африку с Южной Америкой оставим селекционерам (тем более оттуда всегда есть риск привезти еще одного Витиньо). Второе ограничение – состоявшиеся футболисты, демонстрирующие приличный уровень на протяжении 2-3 сезонов. 13-летние таланты из «Селтика» могут не беспокоиться. С учетом того, что много тратить армейцы не склонны, скорее всего стоит вести речь либо об игроках, чьи контракты кончаются, либо об очередной аренде.

«Айнтрахт» борется за высокие места, а форвард франкфуртцев Харис Сеферович – за место на поле. На острие маячит неувядающий Алекс Майер, а на фланге габаритный швейцарец чувствует себя менее комфортно. На уровень своего первого сезона в Германии, когда два года назад Харис набрал 17 баллов по системе гол + пас, Сеферович никак не может выйти. Поэтому наверняка не прочь сменить обстановку.

Сенегалец Мусса Конате из «Сьона» подавал большие надежды. В 2012 пробовался в «Краснодаре», но не заиграл. В Швейцарии смог реанимировать карьеру и забивает регулярно. Конате еще только 23, его легко можно будет перепродать. Можно вернуть в РФПЛ его соотечественника, экс-игрока другого краснодарского клуба. Ибраиму Бальде брали в «Кубань» на замену Траоре, почему бы не провернуть тот же трюк и армейцам. Контракты всех троих заканчиваются будущим летом.

Из бюджетных вариантов в первую очередь стоит рассматривать легионеров, выступающих на Украине. С деньгами нынче там туго, уровень падает, а адаптация почти не потребуется. Пример Жулиано тому подтверждение, пусть и транзитом через Бразилию.

Наиболее очевиден вариант с Жуниором Мораесом из Киева. Основной минус – возраст, форварду уже 29. Зато Мораес стабильно результативен и неплох в подыгрыше. 3,5 млн. евро – не самые большие деньги. В «Шахтере» есть более молодой Факундо Феррейра. Контракт аргентинца еще дешевле – около 2,5 млн. евро. При этом в среднем Феррейре требуется меньше 90 минут на то, чтобы забить.

В турецком «Коньяспоре» освоился боснийский бомбардир Рияд Байич. Габаритный, забивной и молодой (всего 22) форвард вполне способен принести пользу. Элвер Рахимич наверняка уже взял парня на заметку. Муссу Марегу, как и любого стоящего игрока из португальского чемпионата, сманил «Порту». Там у малийца не пошло, зато в аренде в «Гимараэше» атлетичный форвард снова начал забивать. Другое дело, что «драконы» сами не прочь заработать на его продаже.

Из «Байера», с которым армейцы пересекались в Лиге чемпионов, было бы неплохо выцепить талантливого финна Йоэля Похьянпало. Юноша все равно проигрывает конкуренцию Чичарито и Кисслингу. Энтони Модесте явно перерос уровень «Кельна», где в прошлом сезоне настрелял 15, а в этом еще до финиша первого круга отличился 12 раз. Возраст у француза не детский – 28, но и до пенсии еще далеко.

Бомбардира «Лорьяна» Бенджамина Муканджо сватали в более серьезный клуб еще летом, но пока камерунец решил остаться. Скорострельность осталась на прежнем уровне, но надо делать скидку на пенальти, составляющие треть голов Муканджо. Можно дать второй шанс его напарнику Маджиду Уорису. В «Спартаке» у ганца не получилось, но во Франции он доказал, что забивать умеет. Если Муканджо уже 28, то Уорису только 25.

Мартин Брэйтуэйт второй сезон тащит на себе «Тулузу». Датчанин из него такой же, как из Страндберга швед, зато свое дело форвард знает хорошо. А после отъезда из РФПЛ Витселя лиге необходим новый одуванчик. Брэйтуэйт много забивает сам и полезен в подыгрыше партнерам, а перспективы у «Тулузы» явно скромнее армейских.

Летом «Сельта» продала свой главный актив – Нолито. Это позволило выдвинуться на первые роли Яго Аспасу. В новом сезоне клуб из Виго лихорадит, и за еврокубки он вряд ли зацепится. А Яго уже 29. ЦСКА для него неплохая возможность заявить о себе в Лиге чемпионов. Аспас разносторонне развитый форвард, склонный к комбинационной игре, но достаточно резвый для контратакующей модели.

«Реал Сосьедад» недолго горевал по уехавшему в «Рубин» Жонатасу. Баски подписали Виллиана (вы сами знаете, что не того), а бразилец уже к декабрю выполнил свою прошлогоднюю норму, настреляв 9 мячей. Года три назад его пробовали даже в большом «Реале», но там у парня не пошло. Однако для уровня РФПЛ он вполне хорош. К тому же Виллиану еще только 25.

Переманить распиаренных Икарди или Белотти ЦСКА не сможет, зато стоит обратить внимание на Илию Несторовски. После мощного сезона в Хорватии македонский нападающий ушел на повышение в «Палермо». Президент клуба Маурисио Дзампарини известен вздорным нравом, но в свете вероятного вылета из Серии А сильно артачиться при переговорах станет вряд ли. На счету Несторовски 7 мячей при том что весь «Палермо» назабивал 11.

По традиции хватает талантов в Эредивизие. Самый лакомый – турок Энес Унал из «Твенте» – давно принадлежит «Манчестер Сити». У Николая Йоргенсена свежий контракт до 2021, да и борющемуся в кои-то веки за «золото» «Фейеноорду» отпускать датского снайпера не с руки. Зато можно присмотреться к Себастьену Аллеру из «Утрехта». Француз не забивает меньше 10 последние три сезона, высок, но легок и ему только 22. Смущает только ценник в 7,5 млн. евро.

Ваутер Вегорст из АЗ форвард менее разносторонний. При росте 197 сложно играть разнообразно, но с результативностью у голландского гренадера полный порядок и цена в 1,25 млн. евро приятная. Том ван Верт из «Гронингена» стоит еще дешевле, однако и он последние три сезона меньше десяти не забивал.

4. Изыскать внутренние резервы

Естественно, самый утопический и нереальный вариант. Об ориентации на внутренние ресурсы вкупе с прижимистостью ЦСКА на трансферном рынке в последние годы намекают некоторые эксперты и агенты. Однако можно доэкономиться до пролета мимо еврокубков, и тогда недополученная прибыль с лихвой перекроет расходы на трансферы. И все же если рассматривать молодежь всерьез, кого ЦСКА может подтянуть?

Первый в списке – Федор Чалов. Юноша неплохо смотрелся на заключительном отрезке осенней части сезона, но взваливать на себя роль основного форварда не готов. Тимур Жамалетдинов забил десятку в прошлогоднем турнире молодежных составов. В этом наколотил уже 12, хотя сыграно чуть больше половины матчей. Жамалетдинов на год старше Чалова, но за первую команду пока не играл. Руководство клуба рассматривает вариант аренды юноши в «Амкар», так что вряд ли на Тимура рассчитывают. Третий форвард молодежки Илья Ферапонтов отличился всего однажды.

Другой путь, о котором косвенно упоминал Гончаренко – перестановка уже имеющихся игроков. Кто из нынешнего состава ЦСКА может сыграть впереди? Есть уже апробированный вариант с Вернблумом. Но альтернативы шведу в опорной зоне нет. Есть Алан Дзагоев. Начинал он в оттяжке, потом регулярно использовался на позиции вингера как Слуцким, там и Адвокатом в сборной. Причем одинаково удачно выглядел с обеих сторон. Может ли сыграть в центре? По большому счету, у Дзагоева все есть. Дриблинг, неплохая скорость, поставленный удар, голевое чутье. Даже из опорной зоны он забивает прилично.

Если Гончаренко удастся компенсировать его отсутствие в центре (а для этого достаточно привести в порядок Натхо) – попробовать можно. Наконец, имеется опция перевода вперед Ионова. Слуцкий пробовал, но Алексей его не убедил, вернувшись в итоге на фланг. Однако скоростной техничный Ионов однозначно может быть там полезен, если подстроить под него среднюю линию. Из этой же серии неудачи Мельгарехо в «Спартаке», в которых, возможно, не столь высока вина самого парагвайца. К слову, многие из предложенных вариантов вполне могут перехватить земляки из «Спартака» и «Локомотива», у которых главная цель на трансферное окно та же – найти форварда.