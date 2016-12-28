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Инфантино призвал не смешивать допинг и ЧМ-2018

28 декабря 2016, 21:13
2

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ситуация с допингом в российском футболе не имеет никакой связи с чемпионатом мира 2018 года.

«Я не думаю, что мы должны смешивать допинговые дела, даже в том случае, если это громкие дела, и организацию ЧМ-2018. Ведь ЧМ-2018 – это совершенно другая вещь, здесь речь идет о борьбе с допингом на чемпионатах мира. Это дело ФИФА, которым будут заниматься официальные лица ФИФА в аккредитованных лабораториях, скорее всего, в Швейцарии», – приводит слова Инфантино AP.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Инфантино Джанни
Комментарии (2)
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Petrak86
1482978095
Не исключаю, что в антироссийской истерике последних лет случится такой парадокс, что ЧМ-2018 состоится в России, но сборная России на нем не будет участвовать. В таком случае хоть не опозоримся на домашнем мундиале и Мутко может говорить, что по силе мы сильнее всех, но нас несправделиво отстранили))
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Егор Велунов
1483016146
На данный момент попался с кокаином только гражданин Финляндии Еремёнко. Отстранят ли сборную Финляндии за это?
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