Инфантино призвал не смешивать допинг и ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что ситуация с допингом в российском футболе не имеет никакой связи с чемпионатом мира 2018 года.

«Я не думаю, что мы должны смешивать допинговые дела, даже в том случае, если это громкие дела, и организацию ЧМ-2018. Ведь ЧМ-2018 – это совершенно другая вещь, здесь речь идет о борьбе с допингом на чемпионатах мира. Это дело ФИФА, которым будут заниматься официальные лица ФИФА в аккредитованных лабораториях, скорее всего, в Швейцарии», – приводит слова Инфантино AP.