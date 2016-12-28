Клопп: «В матче со «Сток Сити» было трудно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сложностях, которые возникли у его команды во встрече чемпионата Англии против «Сток Сити».

«Этот матч получился тяжелым для нас. Его результат не отражает истинного характера игры, но было трудно. Нам было сложно обороняться. Возможно, мы могли лучше распоряжаться мячом, но во время владения нам не хватало терпения, а с длинными забросами тяжело справляться.

Но мы смогли забить красивый гол, а потом еще один. Снова перестроились, прибавили в движении и стали контролировать игру. Это показало, что «Сток» уже не способен играть на прежних скоростях, для них это было слишком интенсивно. Но мы заслужили победу», – сказал Клопп.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Сток Сити» закончился со счетом 4:1.