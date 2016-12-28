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    Жулиано готов играть в Англии в новогодние праздники

    Полузащитник «Зенита» Жулиано признался, что матчи в английской Премьер-лиге в новогоднюю ночь не стали бы поводом отказа играть в этом чемпионате.

    «Нет, конечно, я бы не стал отказываться от перехода в английскую Премьер-лигу. Правда, Новый год – это важный праздник в нашей жизни. Мы встречаемся с семьями. Я провожу это время с мамой и братьями – у нас очень большая семья. Это красивый и важный момент, который мы привыкли проводить все вместе. Поэтому, конечно, играть в Новый год я бы играл, но не знаю, каковы были бы мои чувства от этого», – сказал Жулиано.

    В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Жулиано провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    28.12.2016 06:05
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